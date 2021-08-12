成都中风险地区全部清零

新华社成都8月12日电（记者董小红）成都市卫生健康委员会12日晚通报，根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准管控等工作要求，经专家综合评估，成都高新区新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，自8月12日21时起将高新区石羊街道美洲花园68栋由中风险地区调整为低风险地区，周边封控区全部解封。至此，成都市中风险地区全部清零，目前成都全市均为低风险地区，城市运行和生产生活全面恢复正常。

据悉，7月27日至28日，成都陆续报告了5例新冠肺炎本土确诊病例和1例无症状感染者。截至8月12日21时，1名确诊病例和1名无症状感染者已治愈出院，正在集中隔离点继续接受医学观察，其余病例正在积极治疗中。疫情发生后，涉疫区域进行了分级管控，共划定了3个中风险地区、12个封控区域，36.6万人纳入管控。这些风险人群经过多轮核酸检测，未发现阳性病例，无后续传播，且距离7月28日最后1例本土病例报告已超过14天无新增，全市中风险地区已全部清零。