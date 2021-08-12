坚决堵住防控漏洞 尽快遏制疫情扩散势头

新华社扬州8月11日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示精神、落实李克强总理批示要求，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰11日赴江苏省扬州市调研指导疫情防控工作，实地考察了扬州市公安局大数据中心、淮海路157号院封闭小区、瘦西湖街道五亭社区核酸检测采样点，了解流调排查、集中隔离、核酸筛查、社区管控及物资保障等情况，听取江苏省、扬州市和国务院联防联控机制前方工作组的汇报，与一线专家座谈，研判当前疫情形势，分析查找工作中的薄弱环节和漏洞，部署防控重点任务。

当前，扬州市疫情处于集中暴发期，出现社区、家庭广泛传播，底数还不是很清楚，防控形势复杂严峻。孙春兰指出，要落实“四早”要求，压实“四方责任”，采取更加坚决果断的措施，确保党中央、国务院决策部署和各项防控措施落实到位，尽快把疫情扩散的势头遏制住。要迅速强化疫情防控指挥体系，优化设置工作专班，集中办公、扁平化运行，确保统一调度、信息共享，提高指挥协调效能。各级党政干部要振奋精神、积极作为，进一步提高责任感，作风更扎实、更深入，争分夺秒抓细抓实各项防控工作。

孙春兰强调，要加快流调进度，扩大排查范围，风险人员必须在24小时内流调和管控到位，杜绝漏管失控风险。要严格加强隔离管控，对重点人员的集中隔离要坚决彻底，抓紧增加隔离点和隔离床位，限时完成人员转运，确保把风险人员全部管住。对中高风险社区要严格封闭管理，确保社区人员足不出户，避免交叉感染，下沉干部和防控人员要深入社区，做好生活保障和心理疏导等工作。要加强核酸检测的组织工作，规范采样点设置和管理，预约错时减少聚集，实现采、送、检、报更加匹配顺畅。要加强重点场所防控，养老院、福利院等要封闭管理，严禁人员进出，严防出现聚集性疫情。医疗救治要关口前移，中西医并重，多学科诊疗，集中临床救治资源，及早干预实施氧疗，防止轻型、普通型患者病情加重，控制重症和危重症发生率，坚决避免院感发生。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 04 版）