云南新增新冠肺炎本土确诊病例2例

据云南省卫健委网站消息，8月10日0时至24时，云南省新增境外输入确诊病例5例、无症状感染者2例，新增新冠肺炎本土确诊病例2例。确诊病例治愈出院10例(本土2例，境外输入8例)、无症状感染者解除隔离医学观察1例(境外输入)。

截至8月10日24时，云南省现有确诊病例362例(本土51例，境外输入311例)、无症状感染者30例(本土1例，境外输入29例)，均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，56岁，中国籍，普通型；

确诊病例2：男，30岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，47岁，中国籍，普通型；

确诊病例4：男，28岁，中国籍，轻型；

确诊病例5：男，17岁，中国籍，轻型；

上述5人近期居住在缅甸，7月30日-8月9日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月10日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型2例、轻型3例，缅甸输入)。

确诊病例6：女，29岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：女，46岁，中国籍，轻型。

上述2人于8月10日在瑞丽市封控区重点人群检测中检出，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：女，22岁，中国籍；

无症状感染者2：女，20岁，中国籍。

上述2人近期居住在缅甸，7月26日-8月2日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月10日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者(缅甸输入)。