让“轻包装”成为社会新风尚（人民时评）

大盒套小盒的商品礼盒，里三层外三层的快递包裹，产生白色垃圾的外卖餐盒……近年来，随着电商快速发展、消费需求日益多元，过度包装现象“反复发作”，而且花样不断翻新。过度包装不仅给消费者带来困扰，也成为事关环境保护、绿色发展亟待解决的现实问题。

对商品而言，包装起着包裹、装饰的作用。历史上，包装材料一般取材于自然界。随着生产力大幅提升，包装材料逐渐向纸、塑料、玻璃等转变。同时，印刷、彩绘等工艺的发展，助力包装更加精美。因此，包装的功能也丰富起来。如今，包装的设计制作水平不仅在一定程度上彰显着商品价值，还影响着消费者的购买决策。特别是在网购潮流下，包装成为快递运输不可或缺的环节，在保护商品、避免损耗等方面具有特殊作用。

为什么会出现过度包装问题？其实，无论是华而不实的礼盒包装，还是包裹过于严实的快递物品，背后都绕不开商家趋利避害的心理。对于商家来说，面对生产、销售趋向同质化，市场竞争日益激烈，与其花费大量时间精力提升产品质量，不如在包装上下功夫来得“性价比高”。一些消费者对此深有感触：品质相近的商品，如果包装更加精美华丽，价格往往会高出一截。为了谋求更高利润，有的商家便倾向于重包装、轻产品乃至过度包装。此外，在快递运输中，一旦商品有损伤，商家往往需要承担相应损失。为了保证商品完好，包装宁多勿少、层层叠叠，则是最简单直接的办法。

从长期来看，过度包装的负面效应不容忽视。一方面，过度包装需消耗大量纸张、胶带、塑料泡沫等材料，带来资源浪费。另一方面，多余且过剩的包装回收再利用率较低，尤其是胶带、塑料泡沫等一次性包装材料常被丢弃，而此类垃圾难处理、难降解，很可能对水、土壤、空气造成长期污染。此外，一些劣质包装含有的增塑剂、超标的重金属以及有毒有机物等，容易通过皮肤接触损害消费者的身体健康。

其实，过度包装并非新鲜话题，早已引起社会关注，相关部门也在积极行动。去年3月，国家市场监管总局、国家邮政局印发《关于开展快递包装绿色产品认证工作的实施意见》；去年10月，《快递包装绿色产品认证规则》发布，这意味着快递包装产品有了绿色认证门槛。今年3月，《邮件快件包装管理办法》正式施行，明确了包装选用要求，提出建立实施包装物管理制度、按规定使用环保材料、包装减量化措施等，同时鼓励寄递企业建立健全工作机制和回收流程，对包装物进行回收再利用。种种举措，有力遏制了过度包装现象，推动绿色环保理念更加深入人心。

日常包装虽小，却是事关行业绿色发展的大问题。解决过度包装问题难以毕其功于一役。监管部门、商家、消费者还需携手努力，不弃微末、久久为功，从源头减少过度包装，才能让“轻包装”、简包装、包装循环利用成为社会新风尚。

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 10 版）