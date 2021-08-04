北京新增1例境外输入无症状感染者

8月3日0时至24时，北京市无新增本地新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者，治愈出院1例。

为有效做好首都疫情防控工作，北京市从快从严从紧加强进出京管理，全面升级首都国际机场、大兴国际机场和北京西站等进京通道的防控措施，提升进京管控等级，严控中高风险地区人员进京，对出现病例地区的人员限制进京，暂停发售部分地区来京列车车票。

要严格落实“谁申请、谁负责”、“谁审批、谁负责”要求，在京党政机关和国有企事业单位人员原则上不得前往中高风险地区所在市，本市确诊病例住所、单位所在街道和单位人员原则上不出京，切实做到非必须不出境、非必要不出京；要加强旅游管理，旅行社和在线旅游企业不得开展在京人员赴中高风险地区所在市旅游和“机票+酒店”业务，不接待有中高风险地区所在地区旅居史的人员来京旅游或为其提供来京“机票+酒店”业务；要严格控制市内公园景区人流规模，落实“限量、预约、错峰”要求；酒店、宾馆、农家院等场所要严格执行扫码、登记、体温检测等防控措施；要严控商业演出、会议培训等聚集性活动。

请市民朋友主动做好个人防护，少聚集、少聚餐，科学正确佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持安全社交距离，主动履行防疫的责任和义务，积极配合社区(村)和单位做好各项防疫工作，共同守护好首都安全。