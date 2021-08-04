江苏全面暂停所有进出南京、扬州的国内航班及出租汽车（含网约车）业务

南京、扬州接连发生聚集性疫情以来，江苏省交通运输厅作为省疫情防控领导小组交通防控组组长单位，和交通防控组各成员单位一道，按照省委省政府“防范疫情往外输出要进一步加强，措施要更坚决、更严密、更周全，所有离宁通道、出省通道都要管控住、管到位，全力减少对全国抗疫大局的影响”的总体部署和要求，迅速实施交通运输环节防控。

从7月21日开始，江苏省交通防控组按照全面落实交通防控的要求，采取多项防控措施，主要突出强调了八个方面的工作：

一是加强客运管控。道路水路客运和公共交通方面，暂停进出南京、扬州所有道路客运班线和旅游包车业务，关闭所有道路客运站；途经南京、扬州的道路客运班线、旅游包车不得上下客；全面暂停进出南京、扬州的出租汽车(含网约车)业务；暂停疫情重点封控区及周边的公共交通，对地铁部分线路运营区段进行调整。铁路客运方面，通过南京、扬州辖区铁路站离开的旅客(不含中转)，须提供48小时内的核酸检测阴性证明。航空客运方面，全面暂停所有进出南京、扬州的国内航班。

二是全面开展公路水路防控查验工作，构建查验防控网；同时根据疫情风险程度和防控需要，适时依规定程序关闭高速公路出入口，实施严格防控措施。

三是加强交通工具和两站一场一码头管理，落实乘客乘坐公共交通疫情防控要求，增强消毒通风、测温验码、佩戴口罩、从业人员健康监测措施。

四是加强专班管理，对国际船舶登轮作业人员、进口冷链物流人员等涉外高风险人员实行封闭管理，在岗期间集中住宿，定期集体轮换。

五是加强健康筛查和核酸检测频次，对码头口岸高风险岗位人群、中高风险区域的交通运输有关从业人员，每3天开展1次核酸检测。

六是加强垃圾管理，国际航行船舶垃圾、生活污水等船舶污染物接收、转运、处置按照医疗废弃物处理。

七是加强疫苗接种，国际航行船舶登轮作业人员、中国籍国际航行船舶船员、冷链食品物流从业人员、城市公交驾驶员等一线高风险从业人员必须接种新冠疫苗。

八是加强锚地管理，停止锚地交通船服务，停止国际航行船舶在锚地的物料供应(包括加油、垃圾接收)。

针对大家比较关心查验情况，进行了报告。7月27日18:00，全省公路查验点布设到位开展查验工作。截至8月2日18:00，全省共设置公路查验点572个，其中，环宁查验点72个，环扬查验点64个，环苏查验点93个(其中有15个点同时属于环宁查验点)，市际查验点358个；累计查验车辆186.5万辆、人员271.91万人，劝返车辆14.27万辆、人员32.51万人，发现黄码3499人、红码20人。截至8月2日晚，全省已设立水上检控点31个；7月31日以来，全省累计查验船舶接近4000艘，船员8649人次，未发现健康码为黄码、红码人员。(总台央视记者 吴睿)