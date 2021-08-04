铁路部门：23个地区车站出发旅客限制进京

新华社北京8月3日电（记者林苗苗、杨淑君）记者从3日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，目前铁路部门对郑州、南京等23个地区车站出发旅客采取了限制进京的防控措施。同时，对北京各火车站的进出站旅客实行100%测温、100%实名验证验票以及健康码远端查验工作。

中国铁路北京局集团有限公司疫情防控办公室客运组主任崔巍介绍，根据国家政务服务平台公布的全国中高风险疫情地区变化，通过12306网站等第一时间向社会发布信息，决定对郑州、南京、扬州、沈阳、大连、淮安、宿迁、厦门、商丘、黄冈、荆州、长沙、株洲、湘潭、张家界、益阳、湘西州、海口、成都、泸州、绵阳、宜宾、德宏州等共23个地区车站出发的旅客采取限制进京防控措施，暂停发售到达北京地区车站的车票。

崔巍介绍，铁路部门加强了途经上述地区车站的进京旅客列车宣传工作，在列车上不办理上述地区上车旅客延长至北京地区车站的补票业务；对上述地区上车旅客通过“买长乘短”方式在北京地区车站下车的及时进行劝阻。

同时，为了配合各地方政府做好疫情防控，减少人员流动，旅客在车站、12306网站等渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

据悉，目前北京区域始发的涉及疫情重点地区停运列车共13对，其中涉及南京方向3对、扬州方向2对、张家界方向3对、郑州方向5对，具体停运期限和车次可通过12306网站进行查询。后续铁路部门将视疫情防控需要，及时动态调整列车开行方案。