文化和旅游部：严防疫情通过文化和旅游途径传播扩散

新华社北京8月3日电（记者余俊杰）文化和旅游部3日发布通知，要求各地文旅部门从严从紧、从细从实抓好疫情防控工作，严防疫情通过文化和旅游途径传播扩散，确保人民群众生命安全和身体健康。

据8月3日印发的《文化和旅游部办公厅关于全面加强当前疫情防控工作的紧急通知》，各地文旅部门应指导A级旅游景区严格落实“限量、预约、错峰”要求，严格控制游客接待上限。严格落实门票预约制度，确保游客信息可查询可追踪。严格落实进景区景点前扫码登记、测体温等要求，督促游客执行好“一米线”、佩戴口罩等防控措施。

通知指出，各地旅行社和在线旅游企业要加强风险评估和研判，及时了解和掌握旅游目的地和客源地疫情形势，不组团前往高中风险地区旅游，不承接高中风险地区旅游团队，不组织高中风险地区游客外出旅游。

当旅游目的地政府有关部门对旅游发出预警提示或将相关区域列为疫情中、高风险等级时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程；已经在当地的旅游团队，必须暂停在当地的旅游活动，配合做好相关疫情排查工作。

文化和旅游部通知明确，各地文旅部门要加强星级饭店、剧院、博物馆、公共图书馆等室内场所的疫情防控，加强通风消毒。对进入场所人员严格落实扫码、测温等防控措施，加强从业人员健康监测管理。尽量减少在密闭场所举办聚集性活动。

此外，各地文旅部门要及时通过网络、电视、电子显示屏等方式，开展疫情防控知识宣传，提醒游客戴口罩、勤洗手，测体温、勤消毒，不聚集，自觉遵守疫情防控规定。