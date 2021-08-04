巴西呼吁南美国家合力根除口蹄疫

日前，来自巴西农业、畜牧业和食品供应部的消息称，南美各国卫生检疫部门应展开合作，彻底根除口蹄疫。

南美洲是世界上重要的牧区，广阔肥沃的草原和适宜的气候条件，使这里成为世界牛肉的主要生产基地之一。据统计，2020年巴西牛存栏量2.44亿头，牛肉产量超1000万吨；阿根廷牛存栏量为0.54亿头，牛肉产量达318万吨，巴西和阿根廷成为重要牛肉及肉制品出口国之一，牧业在本国经济中也占举足轻重的地位。

口蹄疫是偶蹄动物的急性传染病，由口蹄疫病毒引起的一种急性、热性、高度接触性传染的动物疫病。该病感染对象是猪、牛、羊及其他家养和野生偶蹄动物，易感动物多达70余种。主要症状是体温升高，口腔黏膜和蹄部发生水疱并且溃烂，嘴里流白沫、跛行。该病具有感染动物种类多、传播速度快、传染性极强、引起的经济损失巨大等特点，世界动物卫生组织将其列为必须报告的动物疫病。

为加强动物卫生检疫，保障牛肉食用安全，巴西加强了对牛群口蹄疫疫情的预防，并提出彻底根除口蹄疫的目标。近10年间，巴西投入近10亿美元用于相关科学研究和疫苗开发。巴西农牧卫生监督部门通过进一步完善口蹄疫疫情监测网络，及时准确掌握病原分布和疫情动态，科学评估口蹄疫发生传播风险，及时发布预警预报。各级动物疫病预防控制机构以病原学监测为主，开展局部地区的流行病学调查和风险评估，同时分析疫苗毒株与流行毒株的匹配性，对重点地区开展专项监测，提出防控措施建议。目前，全国每年有95%的牛群注射了口蹄疫疫苗，余下的牛群生活在没有口蹄疫、不需要注射疫苗的牧区。世界动物卫生组织也宣布阿根廷南纬42度以北地区已成为“接种疫苗的无口蹄疫地区”。由于阿根廷南纬42度以南地区此前已经成为无口蹄疫地区，这意味着阿根廷全部领土都成为“无口蹄疫地区”。

巴西农业、畜牧业和食品供应部称，虽然南美国家在根除口蹄疫上取得了重大进展，但是根除口蹄疫的目标尚未实现。国际动物卫生组织2019年报告称，南美洲一些地区口蹄疫仍呈散发态势。巴西呼吁南美各国要加强动物卫生检疫方面的技术合作，交流信息，加强对根除口蹄疫计划的监督实施，为没有消除口蹄疫的国家和地区提供必要的卫生检疫支持。（记者邓国庆）