科学才是抗疫排名的唯一标准

新华社记者 陈俊侠 聂晓阳

国媒体彭博社近期发布了一个全球抗疫排行榜，将全球确诊病例和死亡病例最多的国家美国排在第一。这样一个不符合事实、违背科学精神的所谓“排行榜”，令全球舆论哗然。如果说全球抗疫需要一个排行榜的话，那么制定该排行榜的唯一标准只能是科学，而不是“美国优先”。

病毒传播是有规律的，抗击病毒要依靠科学，这是全球抗疫一年多以来得出的最重要经验。为了将美国排到第一，彭博社的这一排行榜不惜将评判抗疫成果时最重要的确诊病例数和死亡病例数等关键要素删掉，将世界卫生组织多次提醒要慎重看待的“重新开放进度”视为积极因素，还将执行封锁和出入境防疫管理政策这些被证明行之有效的防控举措设定为负面因素，让人无语。从科学的角度看，专业国际组织提出的重要指标才是科学标准，而上述不公平、不公正、缺乏科学标准的排行榜让人无法信服。

科学依托事实，实事求是才是检验真理的唯一标准。回顾美国的抗疫进展不难发现，该国前期防控工作严重不力，成为全球感染人数和病亡人数最多的国家。美国在疫情初期否认病毒存在，把病毒政治化，搞党派和国家之争，使政治凌驾于科学之上，导致疫情失控。今年以来，原本高调宣布的疫苗接种目标成为泡影，德尔塔变异病毒加速传播。近期，美国新增新冠确诊病例、死亡病例、住院病例数等疫情核心指标严重反弹。就是这样一个在抗疫方面漏洞百出、累计确诊病例超3500万、死亡病例超60万的国家，在经过一系列精心修饰之后，居然摇身一变成了“抗疫优等生”，只能让世人“呵呵”了。

自去年11月起，彭博社每月都会推出一版“全球抗疫排名”。在去年的榜单里，美国通常位于中下水平。事出反常必有妖。从中不难看出，美国从“中下”到“第一”的转变，“美国标准”的改变是决定因素。这实际是偷换概念，其背后隐藏的是美国的话语霸权。换句话说，这一切都是按照“美国规则”实现的，手握“规则权”的美国可随意将自己描述成希望成为的模样。

事实是最好的镜子。全球疫情之所以发展到今天的地步，与一些发达国家在疫情暴发初期隔岸观火、幸灾乐祸、无所作为不无关系。当疫情在全球迅速蔓延，这些国家又开始向中国甩锅，试图将防控不力的责任推卸给中国。等到新冠疫苗问世，它们又大搞疫苗民族主义，使众多欠发达国家无疫苗可接种，深陷疫情。

一个媒体出于“美国优先”的目的，随意改动规则，任意编造所谓“排行榜”，只“讲政治”不讲科学，这不仅是对生命的漠视，更是对本国人民乃至世界人民的不负责任。