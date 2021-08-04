北京今年将办千个养老助餐点

本报北京8月3日电 （记者贺勇）记者近日获悉：今年北京市将规范发展1000个养老助餐点，覆盖2000个社区。同时，为扶持养老助餐点的发展，只要助餐点为老年人提供助餐服务，政府将按实际助餐人数给予一定的运营补贴。

由于老年人身体机能下降，“做饭难”“吃饭难”的问题备受社会关注。作为居家养老的重点任务，如何补足服务短板，解决社区老年人“吃饭难”，成为民政部门亟须破解的难题。今年，北京市委市政府创新“接诉即办”工作方式，充分利用12345民生大数据和“接诉即办”年度体检报告，梳理出27个高频难点问题，建立了“每月一题”工作机制。以社区老年人“吃饭难”为代表的居家养老保障问题，被列入“每月一题”重点治理。

北京市民政部门聚焦群众普遍关心的养老问题，将养老助餐服务作为破题的突破口。北京市委社会工委、市民政局提出今年规范发展养老助餐点的计划，同时全面放开养老助餐服务市场，社会餐饮企业只要有意愿，都可以申请为老年人提供助餐服务。根据财政承受能力，坚持“尽力而为、量力而行”，给予基本养老服务对象每人每天一定额度的就餐补贴，在老年人付费时自动扣减。

《 人民日报 》（ 2021年08月04日 14 版）