中国没有大规模暴发疫情现实环境（大健康观察）

近日，天津市南开区安排辖区医疗机构的医护人员深入社区开展服务，把新冠疫苗送到居民的家门口，解决了年龄大、出行不便等群众的接种难题。

王英浩摄（人民视觉）

图为8月1日，在贵州省毕节市金海湖新区青龙街道，15至17岁人员在排队登记信息，准备接种新冠疫苗。

韩贤普摄（人民视觉）

图为8月1日，在湖南省张家界市武陵源区一家农贸市场，市场监督管理部门工作人员在了解市场供应情况。

吴勇兵摄（新华社发）

图为8月1日，在河南省郑州市二七区的一个核酸检测点，工作人员对市民进行核酸检测取样。

新华社记者 李 安摄

近期，由南京禄口国际机场始发的新一轮本土新冠疫情，已蔓延至多个省份。国务院联防联控机制近日召开新闻发布会，对公众关心的问题作出最新研判。

防控措施要突出“快狠严扩足”

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华分析，此次南京疫情与以往疫情不同，有3个特征：一是疫情是由德尔塔变异株输入引发，病毒载量高、传播能力强、传播速度快，而且转阴时间长；二是时间比较特殊，正值盛夏暑假期间，旅游度假景区人员聚集；三是发生的地方是人口密集而且流通相对很大的国际机场。

“最近几次聚集性疫情暴露出在外防输入工作中还存在一些薄弱环节。”贺青华说，这就要求防控措施更要突出“快、狠、严、扩、足”。

“快”是出手快，做到响应快、决策快、处置快，确保应急响应和处置措施跑在病毒前面。“狠”是管控狠，第一时间开展重点人群、重点场所排查和管控，确保在最短时间以最有力措施切断传播途径。“严”是措施严，及时总结经验，筑起严密防火墙，确保环环相扣，严防死守。“扩”就是精准扩，果断扩大包围圈，加大排查、筛查范围，坚决不放过一个潜在感染者，确保将传播风险尽快控制在管控范围之内。“足”是保证隔离点充足，储备足够隔离场所，一旦划定隔离范围，要坚决做到应隔尽隔，规范隔离。

“目前我们的防控措施仍然有效。”贺青华说，第一，科学界对这个病毒的认识，仍然是冠状病毒，传染源、传播途径已经基本清楚；第二，现行防控措施处置了广东疫情、辽宁疫情、云南疫情等将近30多起疫情，效果显著。

疫苗接种须和严格防控措施并用

“根据世卫组织研究，德尔塔毒株和老毒株相比，传播率增加了一倍。”中国疾控中心研究员冯子健说，德尔塔变异株具有传播能力明显增强、导致疾病严重程度增加等特点。德尔塔毒株潜伏期和传代间隔均有所缩短，由过去5至6天的潜伏期缩短为4天多。同时，它的传代间隔缩短到3天左右。此外，德尔塔毒株的传播方式并没有发生变化，可通过呼吸道飞沫、接触污染物、空气三种方式传播。

“德尔塔病毒株在一些国家已经成为优势的流行株。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，根据世卫组织统计，目前已经有132个国家检测到德尔塔病毒株。

“当前，对于个人来说，接种疫苗之后，应继续维持个人防护措施，包括戴口罩、保持社交距离、勤洗手等。”王华庆强调，疫苗接种必须和严格防控措施并用，这才是防止疫情反弹的主要措施。

“现在正逢暑期旅游旺季，这期间的疫情防控有几点非常重要。”冯子健说，一是疫情高中风险地区的人员要取消外出旅行。二是其他地区人员暂缓前去高、中风险地区旅行。三是无论到哪里旅行，都要做好个人预防，包括戴口罩、勤洗手，尽量避免和减少到室内人员拥挤的场所。四是老年人、慢性病患者，特别是那些尚未完成新冠疫苗全程接种或者全程接种新冠疫苗但还没有满14天的老年人和慢性病患者，尽量不去外地旅行。

“突破病例”是常态，不是例外

此轮本土疫情令不少民众困惑——为什么打完疫苗还会感染？

“打疫苗以后被感染，我们叫‘突破病例’，它是常态，并不是例外。出现的突破病例，仍然是全球打了30多亿剂次疫苗人中的少数。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣说，临床数据显示，任何一款疫苗都不是百分之百预防感染，但是总的判断，各种变异株仍然在现在疫苗可控范围之内。

“我国去年以来采取的防控措施是有效的，由于现有的防控措施能够落实到位，疫苗接种也是在全球领先的，没有大规模暴发的现实环境。”邵一鸣说，基于在海外大规模疫情国家开展的真实世界研究，中国科兴公司的疫苗总体保护率对所有症状、轻症的保护在65%以上，对预防重症、进ICU监护病房和死亡病例的保护分别为87.5%、90.3%和86.3%。

“这充分说明，中国疫苗可以有效地降低住院、重症和死亡率。”邵一鸣说，现有研究也显示，全球各条技术路线的疫苗，对新冠病毒变异株保护力确实呈现一定程度下降，但仍在现有疫苗保护范围内，特别是疫苗的中和抗体和保护率都一定程度存在。

邵一鸣介绍，已有的数据显示，与常规疫苗一样，新冠疫苗接种后，随着时间的延长，接种者体内的抗体水平都会在下降。但是抗体水平下降并不表示疫苗的保护力不存在，它降到什么样的水平保护力就会消失，目前还在收集数据进行研究。