学史力行，更好守护人民群众用药安全

新冠病毒疫苗工作成效显著，药品安全防线更加牢固，“放管服”改革持续深化……党史学习教育开展以来，国家药监局各司局、各直属单位坚持以深学促实干，积极为群众办实事、解难题，国家药监局“我为群众办实事”实践活动进展顺利、成效显著。

2021年4月，国家药监局党组研究部署学党史、办实事工作并审议通过《国家药监局党组关于学史力行开展“我为群众办实事”实践活动方案》。实践活动聚焦群众最关心最直接最现实的问题，面向社会公众，重点实施“药品监管惠企利民十大项目”。国家药监局党组书记李利强调，要切实把党史学习教育作为一项重大政治任务抓紧推进，把“我为群众办实事”实践活动抓实抓细，要将党史学习教育中激发的信念信心、热情激情转化为人民药监为人民、开创药监新局面的具体行动。

5月26日，国家药监局在中国食品药品检定研究院召开“深化学史力行，我为群众办实事”现场推进会，中国食品药品检定研究院、国家药监局药品监管司等5家单位围绕实践活动重点项目进展作了介绍。

新冠肺炎疫情暴发以来，国家药监局药审中心全天候开展工作，创造性地建立研审联动工作机制，通过“边研发、边提交、边审评”，最大限度压缩审评审批时间，推动我国首个新冠病毒疫苗附条件上市，一批疫情防控用药物开展临床试验，为疫情防控工作作出了积极贡献。

鼓励支持儿童用药研发是国家药监局党组学史力行开展“我为群众办实事”实践活动的重要内容，也是国家药监局“药品监管惠企利民十大项目”之一。药审中心围绕解决儿童用药研发重点难点问题，推出鼓励研发创新、提升审评效率、改进工作作风、保障药品安全的“组合拳”措施，相关工作取得积极成效。2020年，国家药监局共批准儿童专用药和增加儿童应用的药品26个，同比增加36.8%。2021年，儿童药研发和审评审批继续保持增长势头，目前已有14个儿童用药获批上市，另有数十个儿童专用药和增加儿童适应症或用法用量品种正在审评中，其中22个品种已经纳入优先审评审批序列。

“儿童用药问题是党和国家高度重视的民生问题，习近平总书记多次就此作出重要指示批示。”7月26日，国家药监局局长焦红在国家药监局药审中心调研时说，为深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央国务院重大决策部署，着力解决人民群众“急难愁盼”问题，国家药监局不断提高儿童用药的可及性和安全性，以实际行动践行“两个维护”，以工作成效诠释对党忠诚。

李利表示，下一步，国家药监局将坚持贴近群众、贴近基层、贴近服务对象，坚持结合职能职责、结合中心工作，聚焦重点领域办好惠企利民实事，让群众和企业更好分享药品监管改革发展成果。一是聚焦新冠病毒疫苗办实事，把新冠病毒疫苗保质量保供应工作抓紧抓好，全力以赴开展审评审批和质量监管，坚决杜绝非法贩卖和非法流出，切实为人民群众守护疫苗安全。二是聚焦提升监管能力办实事，贯彻落实好《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，确保各项举措落地生根。三是聚焦保障药品安全办实事，突出儿童这个重点群体和药品网售这个重点领域，以强有力的监管保障药品安全。四是聚焦优化监管环境办实事，着力营造公平正义的依法监管环境、鼓励创新的审评审批环境、方便办事的政务服务环境。五是聚焦乡村振兴办实事，办好“不出远门能打工”“我帮老乡卖特产”“孩子上学不发愁”“乡村振兴育新人”“帮扶贫困儿童”等民生实事。

“我们将在‘实’上下更大功夫。”李利说，“国家药监局将落实工作责任，坚持效果导向，推进常态长效，切实把工作落实到实践中去、落实到基层中去，落实到群众中去，更好守护人民群众的用药安全，以优异成绩庆祝建党一百周年。”