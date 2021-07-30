张家界所有景点30日全部关闭

新华社长沙7月29日电（记者阮周围、帅才）29日晚，记者从湖南省张家界市召开的新闻发布会上获悉，张家界所有景区景点将于7月30日上午关闭。

张家界市文化旅游广电体育局局长邓剑介绍，目前已对旅行社团队的退费问题做妥善安排，对于不能正常回家的游客，将由相关人员做好保障。

张家界市卫健委主任王江华介绍，张家界市已于7月28日启动对武陵源区、永定城区及慈利县三官寺土家族乡实现全员核酸检测，截至29日下午6点，共采样226014份，完成检测120232份，其中阳性结果1份。30日将全面完成采检任务。

7月29日，张家界市确诊1例本土新冠肺炎病例。患者杨某某，女，38岁，现住张家界市永定区官黎坪街道汪家寨村1组。29日经张家界市人民医院核酸检测呈阳性，市级专家会诊为确诊病例（普通型）。目前，杨某某已转运至定点医院进行隔离治疗。张家界市相关部门已排查密切接触者10人，相关流调、排查等工作仍在进行中。