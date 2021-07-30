单日新增上万菅义伟危机感强烈 日将扩大紧急宣言地区

据日本共同社报道，日本的新冠疫情持续急速扩大，国内29日新确诊10693人感染创新高，单日新增首次超过1万人。为应对疫情，日本政府基本决定将扩大新冠紧急宣言地区。

当地时间4月23日，日本东京街头大屏幕播出了日本政府第三次发布紧急事态宣言，涉及东京都、大阪府、兵库县以及京都府等4个都府县，时间为4月25日至5月11日。

报道称，以城市地区为中心，传染性较强的德尔塔毒株肆虐，日本政府基本决定对埼玉、千叶、神奈川、大阪4府县追加发布紧急事态宣言。对北海道、石川县、京都府、兵库县和福冈县将适用防止蔓延等重点措施。时期均为8月2日到31日。

此外，东京都、冲绳县的紧急事态宣言期限也将从8月22日延长至31日。上述事项将于7月30日正式敲定。

日媒称，在东京奥运会期间追加对象地区且时期与8月24日开幕的残奥会部分重叠，将是不同寻常的事态。

日本首相菅义伟29日与经济再生担当相西村康稔等相关阁僚在官邸进行磋商。他在结束后对媒体表示：“带着强烈的危机感在应对。”

东京都29日新确诊3865人感染，连续3天刷新最高纪录。神奈川县1164人、冲绳县392人均创新高。千叶县达到次高的576人，埼玉县新确诊864人。大阪府也达到932人。

日本政府将于30日上午召开专家等出席的基本应对方针小组会会议，西村打算就方针征询意见并寻求同意。当天举行政府对策总部会议并正式敲定的日程正在协调当中。

日本政府目前已对东京都和冲绳县发布紧急事态宣言，对埼玉、千叶、神奈川、大阪4府县适用防止蔓延等重点措施。