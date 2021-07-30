风雨影响波及10余省区市 数据盘点相似北上台风

“烟花”不易冷！截至7月29日，今年第6号台风“烟花”及其减弱后的热带低压已在华东陆地“徘徊”超过三天，其风雨影响已波及10余省市，7月30日至8月1日还将重点影响东北、内蒙古等地，部分地区有暴雨或大暴雨。“烟花”影响时间为何如此之长？历史上有相似北上台风吗？中国天气网气象分析师为您解读。

“烟花”移速慢影响范围广 江苏山东等省多地雨量突破历史极值

今年第6号台风“烟花”于7月25日12时30分前后登陆浙江舟山普陀区后，7月26日上午9时50分前后在浙江省平湖市沿海再次登陆。二次登陆后，“烟花”缓慢北行，7月28日凌晨在安徽境内由热带风暴级减弱为热带低压，7月29日上午9时20分前后移入山东。

中国天气网气象分析师张娟介绍，“烟花”具有移动速度慢、累积雨量大、持续影响时间长、影响范围广等特点。

据张娟分析，由于副热带高压减弱东退，导致引导气流不清晰，“烟花”移速缓慢。二次登陆至今，“烟花”已在我国华东陆地上“徘徊”超过三天。同时，由于登陆后高层流出条件好，低层还有偏东水汽流入补充，导致其减弱的速度也比较缓慢，给我国华东地区带来持续的风雨影响，不少地方累积雨量较大。

监测显示，7月22日以来，浙江中北部和东部、上海、安徽、江苏、山东中南部及河南商丘等地累计降雨量有100～250毫米；浙江北部、上海、安徽东南部、江苏中南部等地部分地区300～600毫米；浙江北部部分地区700～900毫米，宁波余姚丁家畈1034.3毫米。期间，浙江、上海、江苏、山东、河南共计19个国家气象站日降雨量突破7月历史极值，江苏、山东5个国家气象站突破建站以来历史极值。而且恰逢天文大潮期，风雨潮碰头，太湖出现今年第1号洪水。

目前，已有台湾、浙江、上海、江苏、安徽、河南、山东、河北、北京、天津等10余省市受到“烟花”及其云系影响。中央气象台预计，“烟花”减弱后的低压将以每小时20公里左右的速度向北偏东方向移动，并将于30日早晨移入渤海，逐渐变性为温带气旋。

“烟花”影响将持续至月底，预计，29日14时至30日14时，河北中东部、北京东部、天津、山东西北部、辽宁西部和辽东半岛等地的部分地区有大到暴雨，其中，河北东北部、天津中东部等地的局部地区有大暴雨（100～140毫米）。明后天，“烟花”带来的强降雨将重点影响东北、内蒙古等地，内蒙古东南部、辽宁西部、黑龙江西部、吉林西部等地的部分地区有暴雨或大暴雨，需注意防范。

北上台风易与冷空气联手制造强降雨 北方防台工作不容忽视

北上台风一般8月份比较容易出现，但是今年7月副热带高压位置比常年明显偏北，所以导致台风“烟花”北上。与之类似，1810号台风“安比”和1210号台风“达维”都是7月生成并北上，影响了黄淮、华北甚至东北等地。其中，台风“安比”与“烟花”的路径更为相似，不过“安比”北上后强度更强，长时间维持在热带风暴级，并直接影响了华北、东北，天津市、河北省气象台因此发布史上首个台风预警。

常年来看，8月是北上台风最多的一个月，近年就有2018年的“摩羯”和“温比亚”、2019年的“利奇马”、2020年的“黑格比”等北上台风。其中，1818号台风“温比亚”更为深入内陆，并在陆地上停留3天之久，河南、山东、辽宁等省份多地当时降雨量突破了历史极值。1909号台风“利奇马”以超强台风级的强度登陆浙江后，北上穿过江苏、山东，风雨综合强度为1961年至2019年间最大，造成了严重灾害。

张娟提醒，北上台风比较容易联合冷空气造成大范围的强降雨，并且北方防台经验相对南方来说并不算丰富，需要加强防范。今起两天，山东、河南东部、京津冀东部、内蒙古东部及辽宁等地需注意防御强风雨影响及其可能引发的次生灾害。