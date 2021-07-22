河南疾控：正在供应的自来水是安全的 灾害期间不可喝生水

近日，河南等地持续遭遇强降雨，郑州等城市发生严重内涝，洪涝灾害对饮用水卫生的影响，可能会出现在致病微生物污染、水质感官性状恶化和有毒化学物质污染三个方面。为保障灾后安全用水，河南疾控中心发布提醒，对大家关注的热点问题进行解答。

自来水能否饮用？

河南疾控中心表示，正在供应的自来水是安全的。运转正常的自来水厂，会时刻根据源水水质变化情况，及时调整混凝剂和消毒剂的使用量，来保证出水水质符合《生活饮用水卫生标准》的要求。

对于遭到损坏的自来水厂、被淹没的供水设施，立即会停止供水，待水退后经彻底清洗消毒并经卫生健康部门检验合格后才能恢复供水。

对于临时应急的供水水源，推荐选择的顺序为：优先选择泉水、深井水、浅井水，其次才考虑河水、湖水、塘水等。

临时应急供水如何解决？

河南疾控中心提到，瓶装水运输方便，水质安全，便于投放，通常在灾后一至两周用于解决应急饮水问题。

同时，在道路交通情况允许的条件下，救灾部门会利用水车送水，方便居民就近取水。送水工具在使用前应进行彻底清洗消毒。水车供水时，由专人负责，关注饮水消毒，确保饮水安全。

如果以上两种方式无法实现，居委会（社区）应根据水源水情况选择适宜的水处理技术或设备，建立临时集中式供水站。

临时性应急供水量可参考如下：临时救援而设置的门诊和医院等每人每天40～60L，集中安置点等每人每天15～30L，最低不应低于3～5L。

临时用水应如何消毒？

对于集中供水点的消毒，河南疾控中心指出，有条件的首选净水消毒设备进行生活饮用水消毒，对临时集中供水设施、设备，应添加饮用水消毒剂。使用含氯消毒剂处理时，作用30min后，出水口余氯量不应低于0.3mg/L，使用二氧化氯处理时出水口余氯不应低于0.1mg/L。

用于送水的设备应怎样消毒？河南疾控中心提到，无论是水车、消防车、洒水车、水箱或聚乙烯塑料水桶，在运水前，都必须对盛水容器进行彻底的清洗和消毒，用有效氯浓度400mg/L溶液冲洗，作用30mim后再用清水冲洗干净。待运水的余氯含量应保持在0.5mg/L以上，以确保运送水的卫生质量，防止运送的水受到二次污染。

除此之外，如直接从江、河、渠、溪、塘、井、涌泉等水源取用水者，可采用含氯消毒剂消毒，一般采用缸（桶）水消毒处理。

若取回的水较清澈，可直接消毒处理后使用。若很混浊，可经自然澄清或用明矾混凝沉淀后再进行消毒。常用的消毒剂为漂白精片或泡腾片。按有效氯4mg/L～8mg/L投药，先将漂粉精片或泡腾片压碎放入碗中，加水搅拌至溶解，然后取该上清液倒入缸（桶）中，不断搅动使之与水混合均匀，盖上缸（桶）盖，直至达到消毒时间，切记要按说明书要求来。

河南疾控中心提示，以上临时用水消毒方法，如有可能，尽量在专业技术人员指导下进行。

洪涝灾害期间，个人饮水需注意什么？

河南疾控中心提醒，每个人应在灾害期间不喝生水，尽量喝烧开的水、瓶装水或经救灾指挥部认可的饮用水（净化设备现场制备或送来的桶装水）；不喝来源不明或被污染的水，不用来源不明或被污染的水漱口、洗菜等；缸、桶、盆等盛水器具要经常消毒，消毒后用干净的水冲洗；自觉保护生活饮用水水源及环境，在指定地点堆放生活垃圾、倾倒生活污水等。