法国新增确诊病例中逾9成未接种新冠疫苗

新华社巴黎7月21日电（记者徐永春）法国总理卡斯泰21日表示，该国近期新增新冠确诊病例中，逾9成未接种新冠疫苗，他呼吁民众积极接种疫苗。

卡斯泰当天在法国电视一台的节目中说，变异新冠病毒德尔塔毒株传染性更强，导致该国过去一周新增新冠确诊病例数猛增140%。在20日报告的超过1.8万例新增确诊病例中，96%未接种新冠疫苗。

卡斯泰呼吁法国民众积极接种疫苗。他表示，法国将在未来15天内开放500万个新冠疫苗接种预约，以减少民众等待接种的时间。

据法国媒体报道，截至20日晚，已有56.6%的法国民众至少接种一剂新冠疫苗，46.4%的民众完成疫苗接种。专家认为，为了对德尔塔毒株这类高传染性病毒形成群体免疫，需要有超过9成民众接种疫苗。

根据法国公共卫生部门21日公布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例21539例，累计确诊5911601例。