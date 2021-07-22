河北暴雨、地质灾害与山洪灾害“三预警齐发”

据河北省气象局官方微博消息，河北省气象台22日05时继续发布暴雨红色预警信号，河北省自然资源厅和河北省气象局联合发布地质灾害气象预警与山洪灾害气象预警。

目前，邯郸中西部、邢台中西部、石家庄南部和西部已经出现了大暴雨到特大暴雨，预计到今天中午前后，上述地区降雨仍将持续，过程累积雨量可达200到300毫米，个别地点380毫米以上，请防范。

自07月22日00:00至07月22日12:00，河北省石家庄市(平山县、灵寿县、井陉县、元氏县、赞皇县、鹿泉区)、邢台市(临城县、内丘县、沙河市、信都区)、邯郸市(武安市、涉县、磁县、峰峰矿区)发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害风险很高(红色预警)；保定市(涞源县、易县、阜平县、顺平县、唐县、曲阳县、满城区)、石家庄市(行唐县)、邯郸市(永年区、冀南新区、丛台区、复兴区)发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害风险高(橙色预警)；请上述地区有关责任单位和监测人员做好地质灾害监测、巡查等防范工作，发现险情，果断撤离人员。

预计，7月21日10时至7月22日10时，邯郸市(涉县、武安市、磁县、峰峰矿区、复兴区、丛台区、永年区)、邢台市(沙河市、信都区、内丘县、临城县、襄都区)、石家庄市(赞皇县、元氏县、井陉县、鹿泉区)等地局地发生山洪灾害可能性很大(红色预警)，石家庄市(井陉矿区、平山县)等地局地发生山洪灾害可能性大(橙色预警)，石家庄西部等地局地发生山洪灾害可能性较大(黄色预警)，保定西部等地局地可能发生山洪灾害(蓝色预警)。请上述地区注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

图片来源：河北省气象局官方微博