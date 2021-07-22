预警！台风“烟花”向西偏北移动 最强可达超强台风

中央气象台7月22日06时继续发布台风蓝色预警：今年第6号台风“烟花”（强台风级）的中心今天（22日）早晨5点钟位于浙江温岭东南方大约700公里的西北太平洋洋面上，就是北纬23.6度，东经126.0度，中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为955百帕，七级风圈半径为220-300公里，十级风圈半径为100公里，十二级风圈半径为40公里。

预计，“烟花”将以每小时5-10公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，最强可达超强台风级（16级，52-55米/秒），23日中午前后移入东海东南部海面，然后转向西北方向移动，逐渐向浙江北部到福建北部一带沿海靠近，并将于24日夜间到25日白天在上述地区沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级，35-42米/秒）；目前尚不能完全排除在浙江近海海面北上的可能。

大风预报：22日08时至23日08时，台湾海峡、巴士海峡、台湾以东洋面、东海及钓鱼岛附近海域、长江口区、杭州湾、浙江沿海、福建中北部沿海、台湾岛沿海将有6-8级大风，其中东海东南部和台湾以东洋面的部分海域的风力有9-11级，台风中心经过的附近海域或地区风力可达12-16级，阵风17级。

降水预报：22日08时至23日08时，浙江中北部沿海、台湾岛中北部有大到暴雨，局地有大暴雨（100-160毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。