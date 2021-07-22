假“种草帖”泛滥 庸常之恶不是法外之地

近日记者调查发现，不少分享平台上的“种草帖”是由医美机构通过写手写成，看似真人体验背后，其实是虚假宣传。而这背后，存在成熟的“代写代发”市场——由医美机构出价，中介牵线搭桥，写手接单，博主代发，套餐明码标价。一条假“种草帖”5元即可写成。

看起来是“素人号”，其实是“雇佣兵”……面对“集团式作战”的营销水军，普通人既无法判断“种”的到底是“草”还是“镰刀”，也无从辨别“种草帖”里面到底是什么样的圈套？相关平台表示，平台坚决打击代写、刷量等作弊行为。一经发现，作弊者的流量会被清除，严重者将被永久封号。尽管如此，假“种草帖”依然屡禁不止。究其原因，“流量清零”“永久封号”这样的处罚，虽然能令“头部大号”有所顾忌，但并不能让“素人账号”感到切肤之痛——他们的账号本身就没有多少影响力，即使被“永久封号”，也容易另起炉灶。扭转这样的局面，有必要加强对账号的注册审查，一方面坚持后台实名原则，另一方面对劣迹账号实行黑名单制度。对于消费者来说，不应轻信道听途说，而要选择专业的医美机构。对于整个医美行业来说，假“种草帖”泛滥是一种警示：庸常之恶不能成为法外之地。“勿以恶小而为之”不仅应成为一种道德自觉，更应成为一种制度底线。（原载于光明网 作者：赵志疆 摘编：王营）