“展成果 谋方略 绘蓝图” 第十二届中国奶业大会顺利召开

7月17日至19日，第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会在安徽省合肥市隆重召开。会议由中国奶业协会主办，以“展成果 谋方略 绘蓝图 点亮两个百年交汇点”为主题，全面总结“十三五”奶业发展成就，谋划“十四五”奶业战略发展，构建奶业高质量发展新格局。

本次2021中国奶业展览会，参展企业有555家，展位面积约8万平方米。围绕全产业链，举办国内外奶业展览展示，搭建交流、合作、洽谈、贸易等综合平台。展示范围涵盖奶业全产业链的各个环节, 从种植、养殖、繁殖育种、机械设备、动物保健到乳品加工、包装、运输、消费、贸易等高精尖的产品展示。展会设置有中国奶业20强展区、国家展团区、专业展区等。

大会同期，开展16个专题高端论坛。包括中国奶牛种业高质量发展推进会、中国奶酪发展高峰论坛、乳品营养健康与消费新趋势、全自动挤奶机器人创新技术分析报告发布仪式及奶业新技术分享等。

指方向、提希望、话未来

本届大会领导嘉宾致辞环节由中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清主持。“指方向、提希望、话未来”成为领导致辞环节的亮点。

中国奶业协会会长李德发院士致辞中强调，本届会展适逢其时，意义重大而深远。一是总结和展示我国奶业“十三五”成就。隆重发布《中国奶业的传奇与辉煌——圆梦“十三五”企业风采录》，推介和颂扬全产业链301家企业的成果贡献，通过颁发证书和纪念徽章，增强荣誉感与使命感，鼓舞全行业昂扬奋进、开创新局。二是描绘和展望中国奶业未来五年发展前景。在此承上启下的特殊年份，中国奶业协会编制发布《中国奶业奋进2025》，研究谋划未来五年奶业发展的新任务、新举措，为奶业可持续发展提供引导性和前瞻性建议。三是搭建奶业振兴助力乡村振兴平台。乡村振兴战略中产业振兴是关键，为协调和促进一二三产业融合发展，大会举办“星火燎原 点亮奶业版图”大型签约仪式，以奶业高质量发展全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化进程。

安徽省副省长张曙光强调，安徽省委、省政府认真贯彻、全面推进健康中国建设等重要指示批示精神，出台扶持政策，上下协同发力，基本形成奶业全产业链协同发展格局。特别是注重招大引强、龙头带动，引入了蒙牛、伊利、现代牧业等一批全国知名的乳品企业落户。在龙头企业的带动下，全省奶业创新发展、绿色发展、高质量发展步伐明显加快。去年安徽农业总产值5680.9亿元，其中畜牧业产值占到33.4%，全省奶牛存栏和生鲜乳产量增长率均大于10%。第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会在安徽召开，为安徽奶业振兴提供良好的机遇，安徽将以大会为契机，聚焦品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，全力支持乳品企业提档升级、跨越发展，进一步提升安徽奶业竞争力和美誉度。安徽处在共建一带一路、推动长江经济带发展、促进中部地区崛起等国家战略叠加的枢纽地带。处于重要战略机遇期，安徽将以更大的诚意、最实的举措，集成优惠政策、优化发展环境，提供优质服务，优配资源要素，与来皖投资企业一道共谋发展、共创未来。

农业农村部副部长马有祥强调，2018年国办奶业振兴意见印发以来，在国家政策支持下，在行业协会的带动下，在全体奶业人不懈努力下，奶业振兴工作取得了的显著成效。一是奶类供应保障能力大幅提升。2020年我国奶类产量突破3500万吨，位居世界第四。奶牛养殖呈现龙头企业引领、集团化发展、专业化分工等发展趋势，规模化养殖比重、泌乳牛年均单产水平跻身世界奶业第一梯队，奶瓶子稳定供应有了更好的基础。二是乳品质量安全水平大幅提升。从牧场到餐桌，乳品质量安全全程可控。生鲜乳质量达到奶业发达国家水平，乳制品抽检合格率连续多年位居食品行业前列，国产奶正用世界级的品质赢得消费者的信任。三是乳品消费达到新水平。随着居民收入水平和健康意识提升，乳品消费持续增加。2020年，乳品人均消费量38.3公斤，比2015年增长了20%，低温鲜奶、奶酪等消费增速尤其明显。乳制品加工增速高于食品工业平均增速。四是奶业现代化建设取得新进展。养殖标准化、机械化、信息化管理水平显著提升，乳制品生产自动化和智能化水平不断提高，现代乳制品流通体系逐步完善，冷链配送能力不断增强，满足了城乡居民多元化需求。站在新的历史起点，我们要深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推进奶业高质量发展。要毫不放松抓奶源基地建设。围绕种好草、养好牛、产好奶，打好种、料、病、管组合拳，稳定和强化政策支持，推动奶牛养殖提单产、提质量、降成本。要毫不放松抓质量安全监管。坚持全链条、全主体、全覆盖监管，与乳品企业的批批检测等制度有机结合，推动乳品质量迈向国际领先水平。要坚持不懈稳定产业链利益联接。持续规范生鲜乳购销合同的签订、备案和履行，积极支持乳品企业自建或参建奶源基地，积极推进奶农办加工试点。要坚持不懈引导科学消费。有关部门和行业协会一道，通过各种方式，加强与消费者互动，宣传科学饮奶知识，扩大乳品消费，提升国民素质，为行业营造健康、积极的发展环境。

国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司司长马纯良指出，市场监管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，严格按照“四个最严”要求，实施食品安全战略，将乳制品作为食品安全监管的重中之重，围绕奶源建设、生产控制、流通消费等关键环节，建立完善监管制度，严格生产许可、监督检查、抽检监测等监管措施，督促企业落实主体责任，通过信息发布、公开承诺、科普宣传等有效手段，促进奶业健康发展。他强调，乳品企业要落实主体责任，牢固树立食品安全责任意识，自觉践行食品安全法律法规，严格履行食品安全主体责任和首负责任，健全制度。保证食品安全，全程管理，实时监控，实施良好生产规范(GMP)、危害分析与关键控制点体系( HACCP)；防控风险，开展自查，及时发现并消除食品安全潜在风险。提升产品质量，及时掌握消费动态，通过提高产品标准，完善质控体系，优化产品结构，开发营养健康乳品，生产多元化、差异化产品，满足消费新需求。讲好奶业故事，充分利用新媒体，大力宣传乳品行业发展成果和产品的良好品质，坚决靠优质的产品取信于民，扩大品牌影响，提升行业形象，把中国乳业优质安全的品牌树起来，让国人放心消费。

工业和信息化部消费品工业司副司长李堂兵指出，面对2020年疫情影响，行业同仁上下同心、共克时艰。各乳制品企业积极响应国家号召，梳理产业链的堵点、痛点、难点，大力推进协同发展，最终实现逆势而上，取得引人瞩目的好成绩。在全国社会消费品零售总额较上年下降3.9%的情况下，实现逆市增长，全国规模以上乳制品企业主营业务销售收入4195.6亿元，同比增长6.2%；利润总额394.8亿元，同比增长6.1%。乳制品行业作为食品工业中规模较大、发展水平较高的重点行业之一，如今已经构建了从养殖到加工的完整产业体系，形成了一批有影响力的品牌和企业集团，伊利、蒙牛相继跃进全球乳业排名的第五位和第八位，行业的发展历程值得认真总结和传承推广。作为全国食品行业和乳制品行业的主管部门，工信部消费品司将持续推进供给侧结构性改革，以战略、规划、政策和标准为抓手，进一步落实消费品“三品”专项行动，不断提升乳制品行业发展质量和效益，大力推进产业转型升级。

伊利集团执行总裁张剑秋提到，做强奶业、振兴奶业，就要通过强上游、守品质、优连接、促创新，为国民健康保驾护航，助力健康中国建设。强上游就是要建设规模化、标准化、集约化和智能化的牧场，实现奶源基地的高质量发展，同时要转变发展方式，打造奶产业集群项目，提升规模效应，积极应用大数据、人工智能等新兴技术，探索数字牧场建设，不断提升管理水平，强化保障能力。守品质就是执行更严格的质量管理，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，从全产业链的各个环节着力，打造过硬品质。优连接就是要探索更完善的连接机制，不仅要做好与农牧民在技术、金融、产业、风险等方面的连接，解决他们技术弱、融资难、风险大、转型慢等实际困难，而且还要继续探索优质、高产饲草料，奶牛品质提升，全面提升服务等方面的连接，进一步完善与农牧民更加紧密的利益连接机制，更好地助力乡村振兴。促创新就是要打造更开放的创新模式，中国奶业要紧跟消费趋势，攻克关键核心技术，以创新驱动、高质量供给来满足人们更加个性化、多元化的需求。通过整合全球人才、智力等资源，深化国际合作，构建全球智慧链，完善中国奶业创新体系，满足更多消费者的健康需求。

蒙牛集团总裁卢敏放在致辞中向各位奶业同仁提出四点倡议。一是进一步深化利益联结机制，实现产业链共担风险、共享成果、共同发展。特别是加速构建全国交易平台，建立更加公平合理的定价机制，让广大养殖企业分享到更多发展红利，以奶业振兴促进乡村振兴。二是推动研发创新向纵深发展，解决长期制约中国奶业发展的“卡脖子”技术问题，加快数字化、智能化转型。为中国奶业的降本增效和“弯道超车”提供科技支撑。三是坚持生态优先、绿色发展。在不断提升饲草料、原奶自给率同时，走出一条可持续发展道路。让奶业为国家如期达成“碳达峰”“碳中和”做出重要贡献。四是积极融入“新发展格局”。将庞大的国内市场做强、做优，夯实全球供应链、提升全球价值链，构建“全球乳业共同体”。让中国奶业、中国乳品品牌拥有更大的国际影响力和话语权。

中国奶业成就显著

近年来，乳制品行业发布了多部文件，其中包括有《全国奶业发展规划（2016-2020年）》《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》《奶业品牌提升实施方案》《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》《乳制品质量安全提升行动方案》等文件印发，促进中国奶业向前迈出新步伐。

本次会议期间，通过播放纪录片展示了中国奶业“十三五”成就巡礼。其中通过三个篇章——牢筑基石、同力协契谋发展，九州激荡 “十三五”壮阔征程，赓续奋斗“十四五”奋力启航，展现了中国奶业“十三五”取得的辉煌成就，奋进“十四五”的决心担当。

“十三五”中国奶业发展成就表现为，一是生产提升，消费发力。2020年，全国奶类产量3530万吨，比2015年增长7.1%。全国规模以上乳品企业主营业务收入4195.6亿元，比2015年增长26.1%，高于食品工业平均增速。乳制品人均消费38.3公斤，比2015年增长20%。

二是提质增效，转型升级。2020年，存栏100头以上规模养殖比重达到67.2%，比2015年提高18.9个百分点；全国荷斯坦奶牛单产水平达到8.3吨，比2015年增加2.3吨。

三是匠心担当，创新驱动。2020年，生鲜乳、乳制品、婴幼儿配方乳粉抽检合格率99.8%、99.87%， 99.89%。生鲜乳中乳蛋白、乳脂肪抽检平均值3.27%和3.78%。在食品行业中名列前茅。奶业全产业链新技术、新产品、新思维涌现不断，科技支撑，人才汇集，产业发展迎来新动能。

四是宣传突破，观念迭新。开展小康牛奶公益助学行动、奶酪推广行动、休闲观光牧场建设，为贫困地区捐赠牛奶，开展科学饮奶宣传，持续助力消费水平提升。中国奶业D20峰会、中国奶业大会和展览会，搭建行业沟通交流平台，展示民族奶业实力，为奶业振兴做出重要贡献。

五是国际格局，品牌昂扬。一批骨干龙头企业脱颖而出。伊利、蒙牛跃居全球乳品企业第五位和第八位，亚洲排名第一位和第二位。中国奶业20强企业，2020年主营业务收入2632.97亿元，占全国规模以上乳品企业的62.76%，生牛乳收购量约占全国的60%。国际大奖频现，国际化战略提速。

在抗击新冠疫情期间，160余家奶业企业累计捐款捐物近20亿元。疫情催生消费升级加快，消费方式转变，品牌营销创新，中国奶业彰显出强大的发展韧性。

共谋中国奶业未来发展战略

精心谋划中国奶业“十四五”战略发展，为系统提升中国奶业现代化水平促进高质量发展建言献策，为精准助力“乡村振兴”和“健康中国”战略贡献智慧，中国奶业协会编制发布《中国奶业奋进2025》。

原农业部党组成员、中国奶业协会战略发展工作委员会名誉常务副主任毕美家宣读发布词。他指出，《中国奶业奋进2025》由中国奶业协会组织战略发展工作委员和其他各专业委员会，以及各副会长单位、中国奶业20强与观察员企业和权威专家学者共同研究编撰，坚持立足国内和全球视野相统筹，坚持问题导向和目标导向相统一，坚持全面规划和突出重点相协调，融通产业链供应链，聚焦突出问题和明显短板，遵循产业发展方向和规律，回应社会各界诉求和期盼。

中国农业科学院原党组书记，中国奶业协会战略发展工作委员会名誉副主任陈萌山解读了《中国奶业奋进2025》。包括指导思想、基本原则、主要目标、重点任务。规划了八大重点任务，37项重要内容。重点任务为一是着眼空间、资源和环境要素，系统构建完善高效的现代生产体系，二是链接数字智能技术，加快乳品加工现代化建设进程，三是立足提档升级，提升产业链和供应链的现代化水平，四是培育塑造品牌文化，引领融合新型消费发展走向，五是坚持创新发展，实现产业关键技术硬核突破，六是推动绿色转型，实现可持续生态循环发展，七是深化国际合作参与，做强双循环下两轮驱动，八是推进诚信信用体系建设，打造坚实的质量安全防线。《中国奶业奋进2025》，将奶业发展统筹融入国家“十四五”经济和社会发展大局，凝聚着全行业的智慧和力量，必将以新发展理念，引领奶业现代化新发展。以新发展思路，迎来奶业新时期新作为。