“长征精神 赓续传承——健康中国行”启动大会在江西吉安举办

7月17日上午，由中国医药教育协会主办，人民网·人民健康支持，美敦力提供企业支持的“长征精神 赓续传承——健康中国行”启动大会暨吉安站活动开幕仪式在江西省吉安市中心人民医院举办。

“长征精神 赓续传承——健康中国行”启动大会暨吉安站活动开幕仪式活动现场

中国医药教育协会副秘书长贾恩礼、人民网·人民健康研究院秘书长刘文永、吉安市卫健委医政科科长邹建敏、吉安市中心人民医院党委书记廖建洲、美敦力区域增长举措副总裁于威等嘉宾出席会议，吉安中心人民医院副院长万凤福主持会议。

中国医药教育协会副秘书长贾恩礼致辞

“全民健康，关系着千家万户的幸福，健康中国建设要关注基层，让每个人都能享有公平可及的健康服务。”中国医药教育协会副秘书长贾恩礼在致辞中表示，要坚持基本医疗卫生事业的公益性，加大向国家重大战略区域、中心城市和脱贫地区倾斜力度，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，不断完善制度、扩展服务、提高质量，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

同时，他还提出，中国医药教育协会将继续履行“协调政府、引领企业、服务会员、和谐社会” 的职能，发展医药教育事业，帮助提高基层医药从业人员的素质，服务医药教育现代化。

人民网·人民健康研究院秘书长刘文永致辞

“人民网·人民健康高度重视人民群众的健康问题，始终把医疗健康宣传报道和服务健康中国建设作为重中之重。”人民网·人民健康研究院秘书长刘文永致辞表示，此次“长征精神 赓续传承 健康中国行”系列活动，旨在进一步弘扬新时代“长征精神”，助力长征沿线城市的医疗水平提升，服务革命老区人民的身心健康。作为人民日报社人民网面向大健康领域打造的重要传播、服务、合作平台，人民网·人民健康将持续关注和助力老区城乡医疗卫生服务体系建设。

吉安市中心人民医院党委书记廖建洲致辞

“重走长征路，赓续长征精神，目前我院正在沿着国家《关于推动公立医院高质量发展的意见》砥砺前行。”吉安市中心人民医院党委书记廖建洲对活动主办方及支持单位表示感谢，并对医疗企业对于基层医疗技术的提升给予了肯定。他表示，全面系统掌握心血管疾病规范化诊疗策略，了解心血管疾病最新研究进展对医院向建设区域医疗中心这一目标前进意义重大，吉安市中心人民医院将以本次活动为契机，加强系统内部合作交流，共同提高，为建立一个强大的医疗服务团队努力奋斗。

美敦力区域增长举措部门副总裁于威致辞

“顺应中国医疗改革方向，提供更普及和多元的医疗服务是我们重要的工作方向。”美敦力区域增长举措部门副总裁于威在讲话中谈到，美敦力近年来通过搭建教育培训平台、加强本土创新研发、探索整合医疗解决方案等系列措施，助力中国医疗体系转型升级，提升先进技术和疗法的可及性，未来也将持续为基层医疗建设贡献自己的力量，积极履行作为医疗科技公司的使命，加速健康广泛可及。

活动现场，吉安中心人民医院副院长刘传垠、眉山心脑血管病医院副院长任付先、株洲市中心医院主任谢秋平、大理州人民医院主任杨艳萍、深汕中心医院主任袁沃亮、吉安中心人民医院主任彭民安等多位临床专家以及美敦力产品经理杜安晨，分别就“心动过缓和心脏传导延迟患者评估及管理指南解读”“希浦系统起搏植入技术及工具”“心脏性猝死预防临床到实践”“经导管植入式无导线起搏系统”“核磁无忧：起搏器的核磁兼容时代”“心脏起搏器植入术缝合技术及缝合材料的选择应用”等相关主题，对现场医生代表进行了技术培训。

据了解，此次启动大会是“长征精神 赓续传承——健康中国行”系列活动的重要组成部分。该活动计划召集国内心脑血管、外科、护理及慢性病管理等领域的专家组，重走长征沿线，开展医疗技术培训、学术交流活动。此次系列活动在江西吉安启动后，陆续前往湖南、贵州、云南、四川、甘肃、宁夏、陕西共计八省份开展系列红色行动，助力革命老区医疗能力提升。