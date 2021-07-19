坚持把运动员健康安全摆在首位

据了解，中国代表团及相关各方已建立了完善的管理体制，每支队伍都有疫情防控专员，同时建立了应急机制，运动员无论在场上还是在各个环节，如果出现疫情，代表团会做出积极有效响应。目前，中国代表团疫苗接种率达99.61%，这为统筹好疫情防控和备战参赛打下了坚实基础。中国代表团应采取一切必要措施，力争做到疫情“零感染”。

中国体育代表团7月17日宣布，将由女排运动员朱婷、跆拳道运动员赵帅担任东京奥运会开幕式中国体育代表团旗手。东京奥运会允许代表团派出男女各一名运动员担任旗手，中国体育代表团综合考虑了运动员代表性和赛程安排等各方面因素，经多方征求意见、慎重考虑，最终确定了旗手人选，朱婷和赵帅均为里约奥运会冠军。

东京奥运会开幕已近在眼前，第三十二届夏季奥运会将于7月23日至8月8日在日本东京举行。中国奥运健儿正在全力备战，运动员竞技状态良好、信心很足。本届奥运会中国体育代表团总人数为777人，其中运动员431人，是中国境外参赛规模最大的一届。

目前，中国代表团各支队伍陆续出征东京，已经有中国女足、中国乒乓球队、中国射箭队、中国赛艇队等相继踏上前往东京奥运会的征程。本届奥运会共设33个大项339个小项，中国体育代表团将参加除冲浪、棒垒球和手球之外的30个大项225个小项的比赛，为境外参赛小项最多的一届。中国体育健儿们使命在肩、奋斗有我，他们将努力取得运动成绩和精神文明双丰收，让五星红旗在奥运赛场上高高飘扬，为党和人民争取更大光荣。

受新冠疫情影响，这是一届非常特殊的奥运会。当前，东京奥组委面临着巨大的防疫压力。近期发布的消息显示，已有包括海外来日的运动员、奥运相关人士、服务外包人员等多人，新冠病毒检测呈阳性。另外，东京奥运会巴西运动员下榻的一家酒店暴发集体感染，幸好巴西运动员与其他客人分开隔离，目前没有被感染。鉴于新冠疫情持续反弹，日本政府最终决定其首都圈的奥运会比赛将空场办赛，东京奥运会允许有现场观众的赛场因此只剩下三个。同时，本届奥运会开幕式也史无前例地以无观众形式举办。

目前，国际奥委会、东京奥组委等多方共同制定的多重奥运会防疫措施已进入实施阶段，但各国运动员的健康安全依然面临着不小的挑战。东京奥组委的防疫规则要求，各大机场将奥运相关入境人员和普通乘客从行动路线上进行物理隔离，降低奥运人员在机场的感染风险。然而，事实却是日本相关机场防疫疏漏明显。中国乒乓球队17日抵达相关机场时，有日本网红无视防疫距离，摘下口罩，强行与中国乒乓球队员合影。据了解，类似的近距离“骚扰”，其他国家的代表团也曾遭遇过。

面对复杂的境外参赛环境，要坚持把运动员健康安全摆在首位。据了解，中国代表团及相关各方已建立了完善的管理体制，每支队伍都有疫情防控专员，同时建立了应急机制，运动员无论在场上还是在各个环节，如果出现疫情，代表团会做出积极有效响应。

目前，中国代表团疫苗接种率达99.61%，这为统筹好疫情防控和备战参赛打下了坚实基础。东京奥组委防疫规则要求运动员尽量单独用餐，并与周围人员至少保持两米距离，运动员入住奥运村期间不能与外界接触。有关部门应以极端负责的工作作风，把好每道关口、守住每道防线、站好每个岗位。中国代表团应采取一切必要措施，力争做到疫情“零感染”。

东京奥运会中国体育代表团此行任务光荣而艰巨。中国代表团要遏制住最近几届奥运金牌连续下滑的趋势，要在激烈的竞争中取得更好成绩，要保持奥运军团第一序列的位置。广大运动员要倍加珍惜机会和荣誉，弘扬中华体育精神和奥林匹克精神，顽强拼搏、不畏强手，在奥运赛场上赛出国威、赛出民族士气。同时，中国代表团高度重视疫情防控，要将其放在各项参赛工作的首要位置，严格遵守本届奥运会的各项规定，做东京奥运会疫情防控的典范。