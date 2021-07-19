新疆瓜果 飘香各地市场

盛夏的新疆，瓜果飘香。在新疆维吾尔自治区各大物流集散地，一辆辆满载着新鲜瓜果的卡车鸣笛出发，驶向全国各地。

受运距、物流等条件限制，新疆林果产品此前一直存在“出疆难”问题。近年来，各援疆省市充分发挥自身市场资源优势，采取多种形式帮销特色农产品，助力新疆瓜果走向全国，促进受援地农业产业结构调整、农牧民增收致富。

拓渠道，线上线下发力

以前，每到丰收季节，阿克苏市红旗坡片区的果农买买江·阿布都热合曼就备感焦虑，“发愁卖不出”。

如今，果子还挂在枝头，就有买家上门下单。去年7月，买买江与阿克苏优能农业科技股份有限公司签订协议，所有果品由公司统一收购，再通过“十城百店”工程销往全国各地。

阿克苏地区行署副专员、浙江省援疆指挥部副指挥长陈海涛介绍，新疆与浙江联手打造“十城百店”工程，旨在通过多种合作模式在浙江省10个地市建设阿克苏特色农产品公共仓，形成100家以上的市场销售门店。

去年8月，浙江省援疆指挥部、阿克苏地区行署及兵团第一师阿拉尔市联合出台《打造“十城百店”工程升级版三年行动计划》。提档升级后的“十城百店”工程，采用“线上十进”和“线下十进”双线联动方式，促进农产品销售。从2020年初至2021年6月，通过“十城百店”线上线下渠道，浙江省共销售来自阿克苏地区及兵团第一师的农产品35万吨，销售额达50亿元。

线上线下一起发力，各援疆省市持续拓展受援地农产品销售渠道。今年6月，来自广东深圳的援疆干部在喀什市阿瓦提乡阿曼拉村进行直播，两个小时就把村里的杏子销售一空，销售额达6万多元。这已是深圳援疆干部连续第二年开展专场直播活动。

除了积极与多家公司对接建立线上销售平台，深圳市援疆指挥部还实施“鹏城百店”工程，在市内各大加油站、服务区设置专柜销售喀什农产品，推动喀什农副产品进入连锁超市商品采购系统。2020年，深圳市帮助喀什销售农产品1.16万吨，销售额达2.3亿元，助力当地农民持续稳定增收。

畅物流，仓储交易前置

今年3月26日，“大仓东移”消费扶贫工程在喀什地区疏勒县、岳普湖县、英吉沙县、麦盖提县4个山东省对口支援县同时启动。满载大枣、核桃、干果、乳制品等喀什特色农副产品的大型载重货车，跨越数千公里直发山东的大仓。

2018年以来，山东省援疆指挥部创新实施“大仓东移”消费扶贫工程，动员组织鲁疆两地100多家农产品加工销售企业成立“供销合作联盟”，搭建喀什特色农副产品前置仓储交易平台，实现基地直采、统一物流、仓库前置、产供销一体化。

“这样可以使喀什农副产品供销企业降低运输成本，减少交易中间环节，缩短交易时长，促进资金循环，加快供需市场对接，有力推动喀什优质农副产品市场拓展。”山东省援疆指挥部党委书记、总指挥张成伟说。

截至2020年底，“大仓东移”工程已先后在山东建成5个新疆农副产品仓储保鲜配送中心，总仓储面积达1.1万余平方米；建起覆盖山东16个设区市的18家“喀什好味道”旗舰店、180多家加盟店，打造形成“基地+大仓+旗舰店+加盟店”四级联动的农产品销售网络。

2020年6月，湖南省援疆指挥部启动“红石榴·湘疆优品”项目，推动疆品入湘。吐鲁番市委副书记、湖南省援疆指挥部指挥长刘中杰介绍，此项目重点在于优化运输端，保障产品高品质，实现更大效益，打造湖南产业援疆新标杆。

在湖南省援疆指挥部的牵头带动下，长沙市劲德食品贸易有限公司、长沙智能驾驶研究院有限公司、新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司三方合作，成立新疆湘疆优品农业科技股份有限公司，发挥农牧产品运储冷链智能化的优势，可有效解决吐鲁番农副产品物流成本高、损耗大等问题。

出实招，破解滞销困局

去年，受疫情影响，新疆一些农副产品一度滞销。2020年5月29日上午，跨越4300多公里，一辆辆挂着“新R”车牌的大货车驶进合肥一家物流基地。车上装载的，是新疆和田核桃、红枣等农副产品。“我们采取‘政府采购为主、市场销售为辅、社会参与为支撑’的‘三管齐下’助销思路，推动滞销农副产品进单位、进学校、进市场。”安徽省援疆干部、皮山县副县长胡扣住说。

为巩固销售帮扶成果，安徽省援疆指挥部在组织助销的同时，引入省内果类加工销售龙头企业到受援地考察调研，建立产销合作机制，组织建立新疆农副产品销售专柜、新疆特产店。

江苏省援疆指挥部通过前后方联动，帮助伊犁哈萨克自治州果农解决农产品滞销难题。江苏南京部分机关、企事业单位工会采取“以购代捐”“以买代帮”等方式，优先采购新疆农产品，推动伊犁农牧产品进机关、进学校、进企业、进消费市场。

2020年7月初，针对哈密瓜等农副产品滞销问题，对口支援哈密和兵团第十三师的河南省组织商超、批发市场等伸出援助之手，开展以“援疆情深哈密瓜甜”为主题的“河南省援疆消费扶贫直播节”，当天就购销哈密瓜5500多吨。“通过帮助哈密市销售农副产品，我们更深切体会到援疆工作必须围绕受援地各族群众所急所需，往深里做、往实里做、往心里做。”哈密市委副书记、河南省援疆指挥部总指挥徐相锋说。

各援疆省市前方指挥部持续开展消费扶贫活动，帮助受援地解决农产品滞销难题。仅去年7月至8月，就帮助受援地销售农副产品价值超过8亿元。

《 人民日报 》（ 2021年07月19日 05 版）