人均基本公共卫生服务经费补助增加5元

国家卫健委日前发出通知，要求做好2021年基本公共卫生服务项目工作。根据通知，2021年，人均基本公共卫生服务经费补助标准为79元，比上年新增5元。

新增经费如何使用？通知指出，2021年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作。重点包括做好常态化疫情防控工作；结合0至6岁儿童健康管理，进一步做好0至6岁儿童眼保健和视力检查工作；优化基层医疗卫生机构预防接种门诊服务；推进电子健康档案务实应用。此外，以慢病患者、65岁及以上老年人等重点人群为切入点提升服务质量。

通知表示，基层医疗卫生机构要统筹做好新冠病毒疫苗接种和日常预防接种工作。有条件的地区要及时将新冠病毒疫苗接种信息同步到居民电子健康档案。城区常住人口超过100万的大城市要依托信息化手段开展预防接种分时段预约，减少人群聚集。开放预约号源时间要符合居民日常生产生活习惯，根据服务能力合理分配各时段号源，同时要为老年人等有需求的居民提供一定数量的现场预约号源。