减少“小眼镜”不当“小胖墩” 中小学生将开展健康素养大赛

启动近视防控健康月、健康知识示范课进学校、引导学生自觉“控糖”……日前，市教委发布2021年北京市中小学防近视控肥胖工作方案，明确各区教委要制定本辖区内防近视控肥胖工作方案，按要求完成工作方案中的各项内容，学校覆盖率达到100%。同时，各区还将组织开展中小学生健康素养大赛等活动。

《“健康北京2030”规划纲要》明确，到2030年，中小学生视力不良检出率控制在58%以内，肥胖检出率控制在19%以内。为了实现这一目标，市教委结合本市实际制定了防近视控肥胖工作方案。市教委表示，本市将进一步加强青少年儿童的健康管理，重点督促建立健全北京市中小学校防近视控肥胖工作体系，深入探索科学有效的干预措施。

防近视控肥胖一系列重点任务公布：今年9月，本市将开展以近视防控为主题的健康月活动。各区各校要开展“五个一”活动，即：一次主题校园宣传、一次眼保健操评比、一次家校沟通活动、一次爱眼知识宣讲会、一次视力状况检查，向师生及家长普及近视防控知识。针对影响学生健康的重点、难点、普遍性问题，各区将负责组织专家进校园授课，向师生和家长普及健康知识。市教委将组织一次全市范围的专家进校园健康知识课交流研讨活动，邀请市级专家对校医进行培训，内容包含市级专家示范讲课、区级获奖专家讲课并现场点评、健康教育传播方式及授课技巧等；同时为每区安排3次市级专家示范课。为宣传含糖饮料的危害及健康饮水知识，市教委将组织专家在全市中小学开展健康饮水讲座，包括“饮料的勾兑”动手实践环节，让学生了解饮料的制作原理，自觉远离含糖饮料。假期，全市还将通过闯关小游戏或问答等形式开展健康教育活动，引导学生自觉学习防近视控肥胖知识。

本市还将开展小学一年级新生健康管理工作，策划、制作《小学新生家长健康必读》、家庭护眼按摩操挂图、眼保健操图解等健康相关材料，引导家长参与学生健康管理和疾病防控工作，督促学生养成良好的卫生习惯。此外，各区还将组织开展“防近视控肥胖专题手抄报”“我和家长一起锻炼”“我是健康小卫士”中小学生健康素养大赛等活动。（记者李祺瑶）