2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准达79元

新华社北京7月14日电（记者彭韵佳）国家卫健委日前发布《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》，明确2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准为79元。其中，2021年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作。

通知从五方面明确2021年基本公共卫生服务项目的重点工作，包括做好常态化疫情防控工作；结合0～6岁儿童健康管理，进一步做好0～6岁儿童眼保健和视力检查工作；优化基层医疗卫生机构预防接种门诊服务；推进电子健康档案务实应用；以慢病患者、65岁及以上老年人等重点人群为切入点提升服务质量；优化项目内容和加强绩效评价。

为提升基本公共卫生服务质量，通知明确将以重点人群如慢病患者、0～6岁儿童、65岁及以上老年人为切入点，有针对性地提供服务。

对此，未来将继续围绕以下三方面开展相关工作，包括以具备医、防、管等能力的复合型医务人员为核心，以高血压、2型糖尿病等慢病患者健康服务为突破口，加强基层医务人员培训，加强基层医疗卫生机构和上级机构的双向协作和转诊机制，推进基层慢病医防融合；以做好儿童眼部和视力检查工作为契机扎实做好0～6岁儿童健康管理，依托电子健康档案完善儿童视力档案；以65岁及以上老年人健康体检为抓手做好老年人健康管理，根据体检结果做好个性化健康教育和指导。