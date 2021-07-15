单保恩：以党建引领公立医院高质量发展

近日，河北医科大学第四医院党委书记单保恩在做客全国公立医院党建系列访谈时指出，医院是党领导下的卫生健康战线的生力军，是党联系人民、服务群众的重要窗口。只有加强党的领导，全面从严治党，让监督渠道畅通，才能使医院风清气正。现代医院的高质量发展离不开党建引领。

单保恩介绍，近年来，河北医科大学第四医院在加强党建引领方面做了许多工作，积累了相关经验。

为把党的领导融入医院治理的各个环节，保证决策机制科学高效，医院党委成立了党建工作领导小组，制定了医院章程，明确党组织的设置形式、地位作用、职责权限等，明确党委研究决定医院重大问题的机制。

明确权利与责任和党建与业务工作关系的处理。医院要求管理者既是党建专家又是业务专家。从思想上把抓好党建作为最大的政绩，推进业务工作，提质提效中彰显党组织的凝聚力和向心力。实现党建与业务的高度融合和合理赋权与有效制衡的有机统一和一岗双责的有效实施。开展全面从严治党工作。以建立党建目标责任制和党建工作质量评价体系为重点，严肃党内政治生活，净化医院政治生态。坚持党委中心组学习制度，着力打造信念坚定、敢于担当、高效廉洁、团结协作、作风优良的领导班子。

通过加强党建，河北医科大学第四医院形成了责权清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的制度。党组织的吸引力、感召力、凝聚力进一步增强。

医院在现代化建设方面也进行了探索。单保恩认为，建立健全现代化医院管理制度，要从五个方面入手：首先，明确医院实现高质量发展的内涵，即发展目标精品化、管理运营精细化、疾病诊疗精准化、信息手段智能化；第二，明确如何促进公立医院的高质量发展；第三，遵循医疗发展方向的医院信息化建设；第四，推进经济管理链活动，避免浪费，节省成本；第五、加强人力资源管理。

在医院党委的领导下，通过有效措施，河北医科大学第四医院在实现特色医院和人民满意医院的道路上迈出了扎实的一步。