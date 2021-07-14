主播经纪不得带头打赏 挤掉直播水分

为加强网络表演行业内容源头管理，进一步明确平台、主播、经纪机构三方关系，文化和旅游部于近日发布《网络表演经纪机构管理办法（征求意见稿）》，规定网络表演经纪机构不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导用户消费，不得以打赏排名、虚假宣传等方式炒作网络表演者收入。意见稿指出，网络表演经纪机构应当加强对签约网络表演者的约束，要求其不得以特殊对待、语言刺激、承诺返利等方式诱导用户消费。

统计显示，2020年中国在线直播用户规模为5.87亿人。且预计未来还将继续保持增长，到2022年，直播用户有望达到6.60亿人。不过，这样一个“国民级”行业，其中的乱象并不少见。此前有媒体调查发现，网络直播中，为获得打赏，主播开竞猜局引导粉丝“下注”、相互比拼所获礼物、无下限互动、卖假惨进行网络乞讨进而获得礼物等乱象层出不穷。在网络直播体系中，经纪机构扮演着非常关键的角色，因为他们才是网络主播背后真正的“玩家”。可以说，网络主播在台前的表现，不管是具体的人设、形象包装，还是与用户的互动模式，在很大程度上都取决于经纪机构的“指挥”。因此，规范网络表演经纪机构，确实是“加强网络表演内容源头管理”的重要一环。

这次征求意见稿，明确要求网络表演经纪机构不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导用户消费，算是一种针对性纠偏。在直播平台的算法中，主播获得的礼物越多，被推送的机会越大，就越容易被粉丝发现。正是看到这一激励机制，不少经纪机构为了钓大鱼，不惜放长线，即使会被平台分利，也常自刷礼物或让合作方当“托儿”。如此通过“自导自演”的方式造势，让直播间的礼物和粉丝变得真真假假，进而增加了网络直播行业的水分。长此以往，这种虚假繁荣必然为行业的长远发展埋下隐患。

此前一些带货主播被曝退款率超七成，它的背后也有着同样的病灶，都是通过数据注水的方式来实现获利最大化。只不过，一般的表演经纪机构带头或者请“托儿”打赏是为了“带节奏”，引导用户送礼物，而带货主播背后的经纪公司想方设法刷流量，则是为引导用户购买，或提升带货主播的“坑位费”。因此，不管是网络表演还是网络带货，规范其背后的经纪机构行为，都显得非常重要。

网络表演经纪机构以虚假消费、带头打赏等方式诱导用户消费，带来的另一个突出问题则是容易让一些青少年“入坑”。近几年，未成年人巨额打赏主播事件时有发生。众所周知，未成年人在接触网络直播时，属于最容易受到“诱导”的群体。很显然，经纪公司和主播的诱导消费现象越突出，它对于未成年人的伤害也就越大。从更有效保护未成年人的角度，对于经纪公司的诱导消费行为也应该予以严格规范。

此次征求意见稿提到的“不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导用户消费”“不得以特殊对待、语言刺激、承诺返利等方式诱导用户消费”等，都是指向一种原则性要求。它具体如何落实，还有待现实检验。像如何判定是经纪公司“带头打赏”，或就需要平台方面强化把关，提供数据支持。而如何界定“特殊对待”“语言刺激”，从而实现精准监督和约束，也有赖于建立完善的配套执行机制。