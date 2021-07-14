新技术快速识别人体手掌静脉纹路

俄罗斯叶卡捷琳堡的Biosmart公司近日开发出一款手掌静脉识别技术。新设备无须接触就能读取人体手掌静脉，并在不到半秒的时间内将其与数据库中的生物样本进行比对。有关专家认为，这样的系统不可能被入侵。

人体独特的静脉纹路结构到12岁便会定型，且一生都不再变化。因此，静脉识别与指纹识别类似，不同之处在于，静脉扫描可在3厘米到9厘米的距离内读取静脉纹路，无须接触。在新冠疫情肆虐的当下，静脉识别技术具有很大的优势。另外，与指纹或手指静脉图案相比，手掌静脉图案更复杂，具有更多独有的特征，可以使用数据库进行相当准确的数字模型构建和识别。手掌内侧比背面更不容易变色，这就是为什么它主要用于识别。

研究人员还介绍了静脉扫描的工作原理。该方法是基于读取从人体手掌反射的波长为760纳米的光谱红外区域的辐射。因为静脉中的血红蛋白会吸收部分红外辐射，因此从手掌的静脉血管反射的辐射强度比从其表面的其余部分反射的辐射强度要低，这会产生独特的静脉血管图案，当用红外线扫描时，静脉变得可见。

新设备用多光谱红外光扫描手掌，然后分析检测到的静脉纹路。手掌静脉图像处理的一个重要阶段是对区域的选择。通常，该算法基于识别食指和中指、中指和无名指、无名指和小指之间的“膜”的方法。在手掌轮廓的所有点处，计算质心并定位手掌的条件中心。这种方法可以实现识别质量不受水平面中相对于扫描仪的旋转角度的影响。之后借助数学算法将获取的“图案”转换成数字序列，并传输到专门的加密小型文件模板中。最后，扫描仪会将静脉纹路与数据库中已有的样本进行比对，若数据库中不存在对应样本，则立即被识别为入侵者。

有关专家表示，该系统的另一优势在于，人的手掌状态如何无关紧要，污垢、水分、伤口、茧子等因素对结果没有影响，即使是薄薄的医用手套也无法阻止扫描仪准确识别。办公室、工厂、体育中心、餐饮场所以及私家车和家庭非常适合这项技术。此项成果商业前景广阔。