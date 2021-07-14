一颗假牙成本百元 为何植牙动辄上万

一颗假牙成本百元，但是种植一颗牙动辄数千元乃至上万元，这里面有什么门道吗？准备冲刺A股IPO的家鸿口腔的招股书透露了其中的秘密。近日，因已完成财务资料更新，深交所恢复深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司发行上市审核，并且公司就关联交易等问题进行了回复。

全瓷类毛利率在六成左右

4月1日，家鸿口腔因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期，而被深交所中止其发行上市审核。家鸿口腔成立于2001年，2012-2013年，公司先后收购负责海外销售平台的ACER公司和海外业务生产的珠海新茂100%股权，随后公司跃升至行业一线。

家鸿口腔的招股书显示，公司产品可分为固定义齿、活动义齿及正畸产品三大类，还经销种植牙产品。其中，固定义齿业务为家鸿口腔第一大收入来源，营收占比超六成，而固定全瓷类收入占比超五成。

从毛利率来看，口腔行业确实堪称暴利行业。2018-2020年，家鸿口腔主营业务毛利率分别为49.74%、47.58%和43.21%。尽管2020年受新冠疫情有所影响，公司毛利率依然维持在40%这样的高位。此外，固定全瓷类的毛利率甚至分别达到了64.06%、62.82%和59.15%。

招股书还披露，2018-2020年，家鸿口腔的固定全瓷义齿销售均价分别为314.70元/颗、312.85元/颗和309.27元/颗 ，然而其单位成本分别为113.12元/颗、116.33元/颗和126.35元/颗。

不少网友困惑，既然其成本不过100多元，为何种植牙动辄成千上万的费用呢？就这个问题，北京青年报记者进行了调查。

种植牙一颗需两三万元

在采访中，一位高档口腔民营医院的人士称，一颗全瓷类牙齿，进口和国产的价格差异相当大，而种植牙的费用之所以高，牙科医生拿走了一些，医疗设备也分摊了一些。以她所在的这家民营医院为例，一颗进口全瓷牙起步价为6500元；种植一颗牙的价格，大约2.6万元起步。

一家媒体运营总监对记者讲述了其种植牙的经历，她比较过两家民营口腔医院，前者种植一颗牙2万元，她还在这家医院做过牙的治疗，后者种植一颗是3万元，现在是术后观察阶段。“总体感觉，做手术这家医院的大夫细致、更专业。整个手术一个小时就结束了，大夫一直安慰我，不要紧张。大夫能从病人角度考虑问题，感觉挺舒服的。”她还表示，“我做的是全瓷的，哪个国家的全瓷牙比较好，我说不上来。”

耗材费用占比不超25%

据国海证券一份研究报告表示，义齿（假牙）包括活动义齿、固定义齿，种植牙冠属于固定义齿。按材质固定义齿可分全瓷牙和烤瓷牙。全瓷牙分为玻璃陶瓷材质和氧化锆材质， 烤瓷牙分为贵金属烤瓷牙和其他合金烤瓷牙。玻璃陶瓷强度低，适用于前牙和短固定桥，氧化锆坚硬，适用于后牙区和较长的固定桥。

全瓷牙冠美观、方便、附加值更高。烤瓷牙内冠为金属透明度较低，硬度高于牙釉质易造成对合牙的磨损，且金属长时间易有离子游离导致牙龈周围出现黑线不美观。从消费端价格看，烤瓷牙价格800-2000元，玻璃陶瓷牙2000-3000元，国产全瓷牙（氧化锆）3000-5000元，进口全瓷牙8000元左右。

国海证券的报告还显示，种植牙费用分配侧重医院端。传统观点认为，种植牙支付的费用中25%为诊疗费，75%为耗材费，其中16%为修复材料，59%为种植牙系统（种植体 40%、 基台7%、人工牙冠12%）。实际上消费者支付的钱更多流入了口腔医院（用于支付医师费用，市场推广费用，购买医疗设备、口腔医院盈利等），耗材费用实际占比较低。经测算，从消费者支付端看，种植体占比预计在 10.4%，修复材料占比 9.6%，牙冠占比 3.5%。

从消费者支付端来看，耗材费用占比不超25%。这从一个侧面解释了一颗假牙成本百元，但是种植一颗牙动辄数千乃至上万，这些费用到底流向了哪里。

海外业务营收占比近六成

招股书显示，2018-2020年，家鸿口腔的营业收入分别为2.49亿、3.09亿和2.96亿，归母净利润分别为4170.19万、4419.6万和3249.55万。受疫情影响，2020年1-6月境外和境内主营业务收入同比分别下降26.99%和13.56%。

其中，公司境外主营业务收入分别为1.7亿、1.89亿和1.65亿，占主营业务收入的比例分别为68.20%、61.82%和57.09%，境外业务占比近六成，且主要集中在美国、欧洲等国家和地区。

家鸿口腔的境外业务主要通过OEM模式，根据境外客户提供的设计单和牙模组织生产和销售，客户主要为境外义齿技工所。

家鸿口腔存在严重的内部管理“漏洞”。2019年7月12日，家鸿口腔的孙公司北京超尔的财务人员受骗加入QQ群，犯罪嫌疑人以北京超尔董事长孙德震的名义要求出纳向广州某银行支付98.3万元。当日下午，出纳提交了付款申请，并在会计复核后将款项汇出。北京超尔董事长发现上述转账行为系被卷入网络诈骗，于2019年7月13日向公安局报案，目前，上述案件尚处于公安机关的侦查阶段。文/记者 刘慎良 统筹/余美英