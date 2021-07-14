河北构建养老托育服务体系

本报石家庄7月13日电 （记者邵玉姿）为促进养老托育服务健康发展，日前，河北省政府印发意见，明确进一步完善政策体系，优化市场环境，健全监管机制，补齐发展短板，提升服务水平，构建养老托育公共服务体系。

意见提出统筹推进城乡养老托育发展。综合利用社区服务中心（站）及社区卫生服务站等公共服务资源，拓展婴幼儿照护服务功能。支持农村社区新建或利用闲置公共服务设施改扩建养老托育服务设施。增加城市养老服务供给，到2025年，新建社区日间照料服务机构2000个以上，覆盖率达到100%，构建城市地区“十五分钟”养老服务圈。同时，提高人才要素供给能力。支持养老机构负责人、养老托育培训师进入高职院校进修，加强养老托育从业人员岗前和岗位技能提升培训，将婴幼儿保教师纳入急需紧缺职业开展职业培训。到2022年，培养培训1000名养老院院长、8万名养老护理人员、5800名专兼职老年社会工作者。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 13 版）