儿童青少年近视防控取得实效

本报北京7月13日电 （记者杨彦帆）在国家卫健委13日举行的新闻发布会上，国家卫健委疾控局副局长再那吾东·玉山介绍，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%；其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。2020年总体近视率较2019年上升了2.5个百分点，但相比2018年下降了0.9个百分点。

再那吾东·玉山表示，2020年9月到12月期间全面开展的近视专项调查，覆盖了全国8604所学校，共筛查247.7万名学生。

结果显示，近视防控总体见效的基本局面初步展现。从2018—2020年的监测结果分析来看，通过多部门的合力推进，儿童青少年近视防控工作取得了一定成效。2020年总体近视率较2019年（50.2%）上升了2.5个百分点。但与2018年的53.6%相比，仍有所下降，下降了0.9个百分点。

学生近视早发现象得到一定缓解。2020年全国幼儿园大班6岁儿童近视率与2019年相比持平，与2018年相比下降了0.2个百分点。2020年小学低年级学生近视率（20.7%）较2019年虽增长1.4个百分点，与2018年相比仍下降了1.6个百分点。但近视低龄化问题仍然突出。2020年各地6岁儿童近视率均超过9%，最高可达19.1%。小学阶段近视率攀升速度较快，从小学一年级的12.9%快速上升至六年级的59.6%。平均每升高一个年级，近视率增加9.3个百分点，显示幼儿园和小学是我国近视防控重点年龄阶段。

低度近视发展为中高度近视放缓。高度近视容易引发多种严重并发症，比如白内障、视网膜脱离和青光眼等，是重点防治的致盲性眼病。在近视学生中，2020年中、高度近视比例与2019年相比持平，但较2018年下降0.6个百分点。其中初高中学生的高度近视较2018年均下降0.5个百分点，说明高度近视防控取得了一定成效。但仍需要进一步加大工作力度，防控高度近视的发展。

“0—6岁是儿童眼球结构和视觉功能发育的关键时期。”国家卫健委妇幼健康司副司长沈海屏表示，不同年龄段的儿童需要开展针对性的检查，比如1—3岁时应重点筛查斜视、弱视等相关眼病，4—6岁时要重点了解儿童视力和屈光状态，进行近视防控。

此前，国家卫健委制定印发了《0—6岁儿童眼保健及视力检查服务规范（试行）》，明确为0—6岁儿童提供13次眼保健和视力检查服务，主要由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构或县级妇幼保健机构及其他具备条件的县级医疗机构提供。

再那吾东·玉山表示，当前要进一步采取针对性的举措推动各项措施落实到位，包括以低年龄段儿童为重点，确保0—6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90%以上；加强学校卫生监督检查，抽检教室采光照明等达标情况，督促相关部门和学校落实整改；总结推广近视防控适宜技术试点的先进经验，推广中医药特色技术和方法在近视防控中的运用等。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 13 版）