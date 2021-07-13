如何及时发现儿童心理问题？专家透露早期识别的三个线索

人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）儿童青少年的心理健康问题不容忽视，作为家长怎样才能及时发现并进行科学有效的干预？在今日国家卫健委就儿童青少年近视防控和暑期学生健康有关情况举行的发布会上，北京大学第六医院副主任医师钱英建议做到“两要”：要改变养育观念、要改变家庭沟通氛围。“两不要”：不要过度自责，不要过分恐慌。

儿童心理问题是多因素综合结果

从儿童的生长发育情况来看，都会有哪些心理问题？钱英介绍，学前期，2-3岁的时候，比较常见的是语言交流障碍，也就是常说的“孤独症”。幼儿园常见的是“分离焦虑”，不能送幼儿园，一送就哭闹。上学以后，孩子容易分心、走神，小动作多，是“多动症”。到青春期可能会出现情绪问题，焦虑、抑郁，游戏成瘾。有些不符合医学诊断的症状也和心理问题相关，比如厌学、亲子关系冲突等。

这些问题都跟什么因素有关？钱英表示认为，这是多因素的一个综合结果。从内部因素讲，有些考试焦虑的孩子，他的妈妈也是失眠的，也是有洁癖的。还有外部因素，他的家庭、学校、生活环境也会影响他，比如一个厌学的孩子，可能亲子关系出现了问题，要反抗他的家长，也有可能是为了挽救他父母濒临危机的婚姻。还有一些是在学校跟老师、同学处不好关系，学业压力过大，没有办法上学。

三点建议预防儿童心理问题

如何预防儿童出现的心理问题？钱英建议父母，第一，要了解不同年龄阶段孩子的心理发育是有任务的。0-1岁要培养他的安全感；1-3岁要建立他和外界的边界；3-6岁上了幼儿园要培养他的规则感，还有性别萌芽；小学阶段培养孩子的学习能力、人际交往；中学青春期有很关键的两个任务，要完成自己的自我认同。更重要的是分离个体化的任务，孩子逐渐摆脱父母的保护去独立自主。父母要了解这些规律，如果是小学阶段的孩子，是要给他有“红线”的自由，有些事情绝对不能干，有些事情要尝试，有效能感。到了青春期要忍着内心的焦虑和不放心，学会放手。

第二，孩子性格特点都不一样，要尊重孩子特点去培养他，而不是按照“别人家的孩子”培养孩子。

第三，家庭关系、亲子关系直接影响孩子的心理健康，要去提升。

早期识别儿童心理问题有三个线索

作为家长，怎样才能及时发现儿童心理问题并进行科学有效的干预？钱英表示，早期识别有三个线索：第一，吃饭；第二，睡觉；第三，他的脾气。

钱英解释，这三个线索有四个指标，首先，是不是两周以上或者三个月都睡不好觉？如果是，就要关注了。明天要高考了，今天睡不好觉，不用担心。如果时间足够长，就要担心了。另外，看严重程度，是不是影响了他的社会交往，是不是学习成绩下滑了？很多家长说，孩子怎么这么脆弱，这点事儿都受不了。其实孩子有他的内心世界，如果他痛苦了，就要带他去医院看。最后，要看是否是发育阶段，以前很乖，到青春期有点叛逆，这可能是正常的，如果超出同龄人的正常水平才需要干预。

在干预方面，钱英认为需要家庭全体共同帮助孩子。在自助方面，钱英表示有三个角度：改变我们的认识、调节我们的情绪、科学的行为管理。

“我们会有羞耻、愤怒这些负性情绪，我们不是要压抑它、否认它，要学习合理的宣泄方法。这样的话，才不会堵在那儿生病。”钱英说。