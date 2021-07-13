暑期近视手术该不该做？专家：三种情况不宜做

人民网北京7月13日电 （记者崔元苑）很多孩子在暑期由于上网课、玩电子游戏等过度使用电子设备，导致假期过后视力下降的发生。对此，在今日国家卫健委就儿童青少年近视防控和暑期学生健康有关情况举行的发布会上，全国防盲技术指导组组长、中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员王宁利称，临床发现，假期后，孩子的远视力下降了，近视眼的度数增加了，这个现象值得我们关注。孩子在假期的“放松”，如果没有做科学化的管理就会变成放纵，这是不科学的。

对于暑期儿童青少年如何科学用眼、护眼，王宁利认为应做好几个“转变”：一是把“近”变成“远”，将在校时不可避免的近距离用眼负荷，通过在假期多远看、少近看的方式来缓解。二是把“静”变成“动”，通过户外活动让眼睛能够充分放松，得到良好的休息。三是把网络游戏变成户外游戏。通过这样的转变，让孩子的眼睛在整个学期长期近距离学习的压力下，在暑期能够得到很好的放松。这样，开学以后，孩子的远视力会增加，近视度数就不会增加。

另外，王宁利建议家长带12岁以下的孩子做屈光不正的检查、散瞳检查，可以充分利用假期时间，比如一放假就到医院去，做好充分的散瞳准备，大概两到三周就可以完成检查。对于接近高度近视或者已经高度近视的孩子，家长可以利用假期带孩子到医院做全面的眼科检查。

对于如何预防近视，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉也建议，低龄儿童由家长给孩子读绘本，3岁以下的儿童尽量不要使用电子产品。如果3-6岁儿童非要使用电子产品的话，一定要控制使用时间，减少近距离用眼时间，6岁以下儿童每次不超过15分钟。另外，学龄儿童要牢记“20，20，20”这个用眼规则，保留更多的远视储备量，延缓出现近视的年龄和减少近视的发生。

暑期也会有很多高中生扎堆做近视手术，想通过激光手术摘掉眼镜，对此，王宁利指出，首先，近视眼手术不是近视眼的治疗手术，是近视眼的矫正。而近视眼的矫正方式，目前有戴框架眼镜、隐形眼镜、角膜屈光手术以及眼内镜植入四类。角膜屈光手术是近视眼矫正方法中的一种，临床应用也有很长时间了，手术本身的安全性是可靠的。但是要注意，该做的可以做，不该做的千万不要去做。

哪些人群不宜做近视手术呢？王宁利介绍：“从医学上来看，一是近视眼还在发展，现在把手术做了、矫正了，可不久之后近视度数又在继续加深。二是有遗传的角膜病，手术后可能出现一些并发症。三是每个人的角膜厚度不一样，角膜太薄的人，手术后眼睛的安全性会受到影响。”

“眼睛的发育有个过程，一般女孩大概到18岁左右，眼睛发育进入稳定期，男孩比女孩子晚一点，到20多岁进入稳定期。能不能做近视手术，最重要的标准是看眼睛的度数，尤其最近两年，每年进展的度数有没有超过50度，如果超过50度，就不要做，说明近视还在进展期。”王宁利建议，如果自己符合手术条件，之前戴隐形眼镜，那么至少要停戴一个月，如果暑期才停戴，则手术时间就会很仓促。而且要明白角膜屈光手术是屈光矫正手术，屈光矫正了，近视眼的眼底还是近视眼的眼底。