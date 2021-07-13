养老产业怎样聚才留才

2015年，天津姑娘马颀从浙江大学食品安全专业硕博连读毕业后，放弃留校机会，进入天津职业大学教授老年营养与膳食课程。谈起为何这样选择，她说：“我国老龄人口比重逐年增加，银发经济将是新的增长点。”

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占总人口的18.70%，比2010年上升5.44个百分点。庞大的老年人口给养老产业带来“井喷式”发展机遇，与此同时，养老服务业人才短缺问题日益凸显。

去年3月，民政部发布数据显示，全国有200多万老人入住在约4万个养老院，但工作人员只有37万人，其中真正的护理员只有20多万人，一个护理员平均要服务近10个老人。

专业人才短缺是各养老机构面临的普遍问题

“十三五”期间，天津市有关部门先后出台或修订《关于加快养老服务发展的实施意见》等49项养老服务政策，涵盖居家养老服务补贴、养老服务评估、放开养老服务市场等方方面面，养老服务政策体系进一步完善。截至2019年年底，天津市有养老机构364家、照料中心（站）1089个、托老所16家，各类养老床位7.2万张，养老机构内设医疗机构或与医疗机构签约率为95.6%。

记者走访了几家养老机构，发现养老服务人才的短缺和流失是各养老机构面临的普遍问题。

康宁津园是天津较大的养老机构，2015年开始运营，有1500多名老人生活在园区内。“几乎所有养老院都缺人，留不住年轻的专业人才是长期以来困扰养老服务行业的‘顽疾’。”康宁津园人力资源部经理王亮介绍说，“资金并不是主要问题，高素质人才是影响行业健康发展的关键因素。以前的从业者绝大多数年龄偏高、文化程度偏低、缺乏专业技能，现在终于有了一些对口的专业，我会在学生实习期就观察他们是否热爱这个行业，是否踏实肯干，这才是我选聘人才的核心条件。”

刘雪菲是天津市康宁津园的管家部副经理，从事养老服务行业已有六七个年头。在短短几年里，她从楼栋管家做起，凭借优秀表现晋升到副经理。刘雪菲说：“这里一线服务老年人的管家部人员有111名。与我一起到这里工作的同学有十几个，现在大都离职了。”

刘雪菲介绍，照护老人24小时都需要有人坚守岗位，每天工作12个小时是常态。工作辛苦，薪酬待遇水平怎样呢？据了解，目前养老行业基层员工年薪普遍在四五万元左右，显然还不具备充足吸引力。

养老护理员向专业性发展

《天津市促进养老服务发展三年行动方案（2019—2021年）》要求逐步扩大现有养老专业在校生规模，到2021年毕业生就业率达到95%以上。

马颀所在的天津职业大学公共管理学院社会管理系老年服务与管理专业2010年首次招生，学生在校学习科目包括基础护理、生活照料、老人心理照护、康复护理、老人营养与膳食、按摩与保健、中医养生、养老机构经营与管理、老年社会工作，首批毕业生于2013年走上工作岗位。2019年，天津职业大学与天津理工大学联合开办老年福祉与管理专业，是全国首个养老本科专业，教师平均学历硕士研究生以上，都是双师型，旨在培养老年服务中高层管理人才。本科专业的加入对于完善老年教育学科体系，提高养老行业的人才储备和素质具有重要意义。

据不完全统计，在天津职业大学设立老年相关专业后，天津中医药大学、天津医学高等专科学校、天津城市职业学院、天津现代职业技术学院等学校相继开设了老年服务与管理、老年护理、社区管理与服务等专业。

刘雪菲认为自己在大学里学过的最有用的课程是老年心理学。面对性格迥异的老人她需要有不同的应对方案。有的老人就是“老小孩”，能够在养老院中和其他老人打成一片，拥有丰富的娱乐生活；有的老人性格孤僻，只愿跟护理员一遍遍重复他的人生经历，这时就需要极大的耐心，倾听老人的“辉煌事迹”。

“与医生治病救人获得极大的成就感不同，我们的任务更多是让老人在离世前享受高质量的晚年。”王亮说，养老护理员会在日常照料中与老人建立情感联系，老人们会把他们当作儿女，向他们诉说心事，关心他们的日常生活。面对生离死别，护理员往往会产生巨大的心理压力。“老人的猝然离世会给你带来很大冲击。”刘雪菲说，护理人员有时需要找心理咨询师排解压力。而且，老年人生活阅历丰富，普遍带有“死亡焦虑”，心情难以捉摸，护理员时常会对老年人的要求应接不暇。

史文超是天津职业大学首批老年专业的毕业生，目前是富力颐安·天津长者照护之家的医护中心主任。他把专业方向放在了老年人康复治疗上。尽管上学时学过康复课程，但是面对不同年龄、不同病症的老人，康复方式需要调整。问及在康复治疗方面，护理师与医生、护士的区别，史文超说：“我们为医生的诊断提供‘大数据’。通常，老人们都有一些慢性病需要日常服药，我们观察记录他们的状况提供给医生，便于医生调整治疗方案。”

开展职业培训，拓展上升通道

史文超的奶奶患有阿尔兹海默症，为了防止走丢，奶奶被反锁在了家中。为了让奶奶享受更高品质的生活，史文超毅然报考了老年服务与管理专业。

如今，他是同学中唯一留在养老服务业工作的男生。史文超介绍道：“我在2013年进入到养老行业实习，当时的养老机构大多拥挤狭窄，送到养老院的老人也大都生活不能自理。”如今，集成养老公寓、护养院、医院、中央厨房、康复理疗中心、文化娱乐健身等设施的综合养老机构已成为新的发展方向，养老机构在健康服务、医疗服务、养老服务融合发展的道路上不断探索前进。

社会观念也是造成养老服务行业人员短缺的一个重要原因。南开大学人口与发展研究所教授原新介绍：“到2050年，我国80岁以上的老人数量将达到1亿以上，空巢老人、独居老人会越来越多，对养老服务的专业人才需求会越来越大。‘护士’和‘护工’一字之差，但社会声望差距不小，而且收入也有待提高。”

国家“十四五”规划中明确提出要“加大养老护理型人才培养力度”。只有让养老护理员在工作中获得职业成就感，打造合理的职业发展前景，才能为养老行业提供源源不断的人才储备。王亮介绍：“我们在员工入职之初就对其进行职业生涯规划，为他们提供两条职业发展路径。技术岗员工可以通过考取更高的职业、技师证书，获得薪资和福利待遇的提升。基层员工也可以通过代班参与到管理层的工作中，学习管理经验，然后竞聘取得更高的管理职位。技术岗员工和管理层员工在相同等级享有同等的待遇。”（记者 刘茜 陈建强 本报通讯员 唐卿颉）