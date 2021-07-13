院企合作提升“活的药物”国际竞争力

本报天津电 （骆香茹）中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）（简称“血研所”）与合源生物科技（天津）有限公司日前在天津共同签署了《科技成果转化与新药开发战略合作协议》。

双方宣布，将共同深耕基于CAR技术平台、iPSCs免疫细胞治疗技术平台等的技术创新与新药开发，形成从科研端到产业端的全产业链联动。二者将携手进军全球免疫细胞生物医药市场，通过自主创新、产业融合，争夺国际生物医药领域的话语权。

此番合作有助于推动中国医疗资源向细胞治疗领域集中，畅通产学研的高水平循环，提升细胞治疗行业的国际化竞争格局。

据合源生物科技（天津）有限公司首席执行官吕璐璐博士介绍，目前该公司具有自主知识产权的CNCT19细胞注射液的两项临床试验已进入注册临床二期阶段，并获得国家药品监督管理局药品审评中心“突破性治疗药物”认定。CNCT19细胞注射液是基于CAR技术平台打造的“活的药物”，可用于治疗成人复发或难治性急性淋巴细胞白血病与复发或难治性非霍奇金淋巴瘤。

与传统化学药物、大分子生物药等药物不同，细胞药物以活的细胞为载体，在人体内可以存活、扩增，持续生存并发挥对肿瘤的杀伤作用，因此被称为“活的药物”。

血研所所长程涛表示：“在全球迈进细胞与基因创新技术驱动的‘细胞基因药物时代’的过程中，中国在科研端正逐步实现比肩美国的‘并跑’，甚至在部分领域实现了‘领跑’。但在细胞基因药物的产业端，国内则稍稍落后。”