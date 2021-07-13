网售“三伏贴”勿擅自贴敷

昨天进入“头伏”，本市多家医疗机构启动“三伏贴”贴敷服务。在网上，“三伏贴”销售同样火爆，卫生健康部门提醒：网售“三伏贴”药材成分不明，“三伏贴”也不是人人皆宜的“万能贴”，切勿自行购买，擅自贴敷。

北京中医医院专家介绍，在三伏天进行穴位贴敷是最常见的冬病夏治疗法之一。“三伏贴”通过在夏季自然界阳气最旺盛的时间对人体进行穴位刺激疗法，益气温阳、散寒通络，从而达到防治冬季易发疾病的目的。

今年闰二伏，伏天一共40天，属于“加长版”三伏天。“三伏贴”也要在头伏、二伏、闰二伏及三伏分别贴敷。贴敷期间忌吃冷食冷饮，忌烟酒、油腻食物；“三伏贴”属于“外治”，治疗期间不妨碍其他药物正常使用。

“冬病夏治”也催生了网上商机。进入网上商城，记者看到，众多网店“三伏贴”销售火爆，其中销量最高的月销超过20万件。查看网店评价，有消费者认为网售“三伏贴”方便又省心，也有许多消费者对不清楚药材成分、贴敷没有效果、贴敷后过敏等情况表示不满。

中医专家表示，“三伏贴”内使用的是药品，药材类别和质量的选择都有“讲究”，需专业人员完成。例如，北京地区许多医院选用的“温阳化痰穴贴”，便是北京中医医院结合许多名老中医经验及“天灸疗法”研制的防治慢性咳喘疾病的外用“三伏贴”。此外，作为一种中医治疗方式，“三伏贴”需要辨证施治，比如咳血患者、发烧患者、孕妇、婴儿、慢性心脑血管疾病急性发作的患者等都不适合贴敷。

卫生健康部门提醒，网售“三伏贴”成分不明，切勿擅自贴敷。“三伏贴”也不是“万能贴”，更不是人人皆宜，需谨遵医嘱贴敷。此外，3岁以下儿童需根据皮肤敏感状态等因素决定是否贴敷和贴敷时长。