破解老人打车难需要用心

近两年来，各种助老打车措施纷纷出台以解决老人打车难题。但记者走访体验发现，老年人出门打车还是不太容易，一键叫车、电召热线的成功率亟待提升。对此，有市民建议，不妨对街头扬招站点进行改造，增加适老化功能，以方便老年人打车。

困难

电召成功率低软件玩不转

一些老人告诉记者，电话叫车成功率比较低。对此，记者进行了体验。在非早晚高峰时段，记者拨通北京出租汽车调度中心的电召约车号码96106尝试约车，在通过电话语音提供了具体打车点和终点信息后，等待近十分钟后，记者收到一条来自“飞嘀打车”的短信，短信内容为：“您的用车暂无人接单，给您造成不便敬请谅解。”而在同样的地点，输入同一个目的地后，记者发现某网约车平台上一分钟便可约到出租车。

另外，年轻人用着十分方便的网约车软件，对老人来说却是个麻烦事。

“我也试过教我妈用打车软件，但是这对于她来说确实太复杂了，找微信小程序都费劲。支付宝搜健康码我也教了好多次，她还是学不来。”家住朝阳区的王女士说。

虽然众多打车平台推出了大字版、老年版，但仍有不少老人因为子女不在身边、不想麻烦子女等原因，缺乏获知接触这些适老版APP的途径。家住劲松南路一小区的崔奶奶告诉记者：“我和老伴都不太了解这个，儿子在国外，我们也不好麻烦别人。”

声音

拉老人可否给奖励？

在劲松南路东口等车的张奶奶向记者讲述起一次不愉快的打车经历：“有天下午我去接孙子放学，那天下大雨，我就想着打车带孙子回家，路边拦了半天，好几辆亮着空车牌子的出租车经过，没一辆车停下来。”

记者采访发现，不愿拉老人已成为部分司机默认的潜规则，有五名来自不同平台的司机都表示曾经遇到老人路边招手打车，但自己不会停车。

究其原因，主要是老人打车的目的地多为医院、车站、学校等堵车几率较大的区域，而对于主要按照公里数来计费的出租车来说，时间成本大、收益小，司机觉得不划算。

同时，一些司机也怕老人身体突发状况，惹来不必要的麻烦。“如果老人没有儿女陪同，我是不愿意拉的。”一位司机说。

在社会各界发声发力想要解决老人打车难的问题时，司机载年老客人的抵触心理又会使不少努力回到原点。对此，一位司机建议，如果给服务老年人的司机相应奖励，可能这种情况会好转。

探索

扬招站点能否一键叫车？

劲松南路3号楼小区南门出入口附近设立了一个助老打车暖心车站。暖心车站显示屏上有一个二维码，提示老年人可以通过支付宝或微信一键扫码呼叫出租车。

记者试用后发现，对于能够简单操作智能手机的老人来说，这样的助老车站打车十分方便。老年人只需找到社区门口设立的助老打车站指示牌，对着指示牌上的二维码扫码，系统就会自动识别车站所在位置，老人无需输入自己的地址信息，就能等待出租车接单前来。通过助老打车站叫来的车均为出租车，现金、线上支付都可以，更适合老年人的付款习惯。

不过，仍有多位不习惯使用智能手机的老年人表示，希望能有更简单直接的方式打车。“能不能在车站上装一个按键？我们一按，就能有车过来，就算没拿手机也能打上车。”走访过程中，有几位老人提出建议，可以对街头闲置的出租车扬招站点进行改造，增加按键打车功能。

此前本市在医院、居民小区等乘客打车需求高的地方设置了600余个出租车扬招站。但随着网约车流行，绝大部分线下扬招站点如今已沦为摆设。这些站点的指示牌上虽然写着电召约车电话，但记者多次尝试后，均在等待10分钟后收到了约车失败的短信。

实际上，在其他城市，扬招站点已有了更为人性化的探索。据报道，上海市出租车统一平台“申程出行”在上海市200个出租车候客点实现了一键叫车。在出租车候客点的“扬招杆”上，乘客只需按下一个圆形的按键，周边的巡游出租汽车就会接收到需求提醒，无需手机和路边扬招就能打到车。记者 孙奇茹 实习生 夏骅