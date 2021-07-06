儿童化妆品、促进毛发生长产品…… 下半年化妆品安全风险监测重点品种确定

人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，针对近几年化妆品监管工作发现的化妆品安全风险，国家药监局日前印发《2021年下半年国家化妆品安全风险监测计划》（以下简称《监测计划》），确定2021年下半年国家化妆品安全风险监测重点品种，主要包括儿童化妆品、祛斑美白类、宣称抗皱祛痘类、宣称止痒类、宣称促进毛发生长类、眼部护肤类、儿童牙膏等18类产品。风险监测项目主要包括：重金属、激素、抗生素、微生物、防腐剂等。风险监测采样兼顾线上和线下化妆品主要销售渠道。

根据《监测计划》，2021年下半年化妆品安全风险监测工作计划采集样品约1100批次，包括面膜类、浴足类、儿童化妆品类、宣称舒缓类、宣称止痒类、宣称抗皱祛痘类、宣称促进毛发生长类、保湿类、眼用护肤类、健美类、喷雾类、指甲油类、彩妆类、淋洗类、“网红”护肤类、护发类、祛斑美白类、儿童牙膏类化妆品等。

本次风险监测在化妆品经营环节采样。采样渠道覆盖线上和线下的主要化妆品经营者。重点对化妆品专卖店、集中交易市场、美容美发机构以及经营化妆品的电子商务平台等进行采样，提高发现风险的靶向性。

《监测计划》要求，各省（区、市）药品监督管理局收到化妆品安全风险监测信息后，应当在2个月内依法组织调查处理，并按要求在信息系统中填报调查处理结果；有特殊原因不能按时完成调查处理工作的，应当提前书面报告国家药监局。