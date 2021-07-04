吉林启动“一村一名大学生村医计划”

新华社长春7月3日电（记者姚湜）吉林省日前启动实施“一村一名大学生村医计划”，依托长春医学高等专科学校、白城医学高等专科学校，重点面向目前在村卫生室岗位的中专及以下学历村医，开展学历提升教育。

吉林省“一村一名大学生村医计划”包括临床医学、中医学和针灸推拿三个专业，兼顾“工学矛盾”，采取灵活多样的培养方式，学制3年。培养对象毕业后取得大专学历，在参加国家医学资格考试方面与普通高校毕业生享受同等待遇。吉林省计划通过对4600名中专及以下学历村医进行学历提升教育，实现省内一村一名大学生村医目标，改善村医学历结构，提升乡村医生医疗服务水平。

吉林省此次“一村一名大学生村医计划”培养对象以在岗村医为重点，年龄50周岁以下。报名者参加学历提升教育毕业后，在村卫生室服务时间不少于5年。培养对象免交报名费和考试费，免文化素质考试。被录取培养对象在校期间，按规定享受奖助学金和免学费政策。