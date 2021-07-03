云南新增境外输入确诊病例4例、无症状感染者2例

中新网昆明7月3日电 云南省卫生健康委员会3日发布消息称，7月2日0时至24时，该省无新增本土确诊病例和无症状感染者。新增境外输入确诊病例4例、无症状感染者2例，均为中国籍，其中缅甸输入4例、老挝输入2例。确诊病例治愈出院1例(本土)。

缅甸输入确诊病例为20岁、19岁及29岁男子，3人近期居住在缅甸。分别于6月27日至7月1日自陆路入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月2日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型1例、普通型2例，缅甸输入)。

老挝输入确诊病例为42岁男子，近期居住在老挝。6月25日自航空口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。6月30日新冠病毒核酸检测结果阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，老挝输入)。

老挝输入无症状感染者为29岁男子，近期居住在老挝。6月30日自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月1日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。

缅甸输入无症状感染者为35岁男子，近期居住在缅甸。6月30日自航空口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月1日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(缅甸输入)。

截至7月2日24时，云南省现有确诊病例56例(境外输入)，无症状感染者9例(境外输入)，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。(完)