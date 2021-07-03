(抗击新冠肺炎)澳门取消曾到广州或佛山指定区域人士入境隔离措施

中新社澳门7月2日电 (记者 龙土有)澳门新型冠状病毒感染应变协调中心2日宣布，自7月3日零时起，取消在入境前14天内曾经到过广东省广州市南沙区、荔湾区或佛山市南海区、盈康包装有限公司宿舍的人士入境澳门须隔离的措施。

应变协调中心强调，措施的调整是因应广东省的疫情变化，根据澳门《传染病防治法》的相关规定而作出的。

目前，入境澳门前14天内曾经到过广州市番禺区大石街道；深圳市宝安区福永街道(不包括深圳机场和福永码头)；东莞市南城街道、麻涌镇新华学院东莞校区的人士，仍须按照澳门卫生当局的要求，在指定地点接受14天隔离医学观察。

应变协调中心呼吁，澳门市民前往外地应留意当地疫情发展，在抗疫新常态下严格执行各项防疫措施。同时，应尽快接种疫苗，有效减少自身感染、重症和死亡风险，筑起免疫屏障，保护自己及家人。

截至2日下午4时，澳门累计已接种新冠疫苗354557剂，已接种人数共242025人。