南非新冠肺炎确诊病例突破200万

中新社约翰内斯堡7月2日电 (记者 王曦)据南非国家传染病研究所(NICD)2日公布的数据显示，当日南非新增新冠肺炎确诊病例24270例，从而使南非新冠肺炎确诊病例总数突破200万，达到2019826例，疫情形势不容乐观。

值得一提的是，24270例新增确诊病例也打破了今年1月8日单日新增21980例的记录，成为南非自去年3月5日发现首例新冠肺炎确诊病例以来，单日新增确诊病例数字最高值；南非当日还增加了303例新冠肺炎死亡病例，从而使当前死亡病例总数达到61332例。此外，南非新冠肺炎检测呈阳性率则达到27.4%。

南非卫生部2日宣布，截至目前，南非接种新冠肺炎疫苗人数达到3292671人。南非政府订购的新冠肺炎疫苗本月内也将陆续到位，从而使疫苗接种进度持续“提速”，预计达到每天12万人的接种速度。此外，南非政府定于7月5日启动针对警务工作人员的疫苗接种工作，届时南非18万警务工作人员将得到接种，而40岁至50岁人群预计也将很快获得接种资格。

南非政府于今年2月起，相继启动针对医务工作者、教育工作者、60岁以上及50岁以上民众等群体的接种工作。但疫苗接种工作进展并不顺利，四个多月时间内接种人数尚不足南非总人口的6%。

对此，南非医学研究委员会疫苗和传染病分析研究部主任、金山大学教授沙比尔·马迪(Shabir Madhi)日前指出，南非疫苗接种进度难以令人满意，只有当80%的高危人群接种疫苗或死亡病例数字持续下降时，南非才有望真正恢复正常社会秩序。对于南非政府来说，当务之急是加快全国范围疫苗的接种速度，力争尽早实现群体免疫的目标。

此前，随着德尔塔变异毒株的入侵，南非疫情形势迅速恶化。南非政府已于6月底将针对疫情的“封锁令”等级提升至该国第二高的四级水平(五级为最高)，并颁布了多项防疫措施，意在防范病毒快速扩散。(完)