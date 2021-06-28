广西：疫苗接种全区一盘棋

【疫苗接种进行时】

“我提前在网上预约好了，按时赶到接种点，10分钟打完，留观30分钟，整个流程只花了40分钟，非常方便。”在广西体育中心新冠疫苗大型临时接种点，南宁市民吴先生刚打完第二针新冠疫苗，对接种点的服务赞不绝口。

记者在接种点看到，前来接种疫苗的市民络绎不绝，秩序井然。“大家都提前在网上预约好了，随到随接种，基本不用排长队。”护士小张告诉记者，这些天预约前来接种的市民并不算多，各项工作有条不紊。

在南宁一家企业工作的青年张文凯平时接触人群较多，赶在第一批便接种了疫苗。“虽然接种了疫苗，但不能掉以轻心，好的生活习惯依然要保持，出行戴口罩，日常生活注意卫生，要对自己和他人负责。”张文凯说。

“为有效解决疫苗接种‘无限提前排队’和炎热夏日长时间排队存在的安全隐患问题，医院全面推行全时段预约，做好各项配套服务。”广西壮族自治区人民医院党委书记杨建荣介绍，医院抽调129名专业人员组成接种队伍，多次组织开展疫苗接种培训、疫苗接种异常反应处置以及院感防控、接种异常反应处置等演练，接种过程中严格执行“三查七对一验证”操作规程，充分保障疫苗的有效性和安全性。

杨建荣说，该院职工第一剂次接种完成率达100%，第二剂次接种完成率达91.1%。医务工作者们利用医学知识“现身说法”，动员家人、同事、朋友、周边群众参与疫苗接种，推动实现“应接尽接”。

为确保高质量推进新冠病毒疫苗大规模接种工作，广西积极落实属地、行业、单位、个人“四方”责任，构建“市领导包县（市、区）、县（市、区）领导包乡镇（街道），乡镇（街道）领导包行政村（社区）”的“三包”组织动员体系，压实行业主管部门责任，“条”“块”协作，人员组织迅速，形成一张横到边纵到底的工作责任网。全区共设一级网格1259个，二级网格16329个，接种效率快速提升，全区单日最大接种量可达150万剂次以上。

“广西深入推进‘比学赶超’创建人民满意新冠病毒疫苗接种点活动，各地创新工作方法，不断改善疫苗接种服务水平，受到各方点赞。”广西新冠病毒疫苗接种工作专班副组长、自治区卫健委副主任庞军说。

南宁市实行“线上+线下”分时预约制度，有序安排接种工作。柳州市以“五好”为抓手，持续为群众提供满意的接种服务。钦州市实行“双24”工作方针，环环相扣、无缝衔接。百色市、防城港市、崇左市统筹协调全市医疗卫生优势资源，组织市直机动队支援边境县疫苗接种工作。凭祥市、宁明县采取上门接送的方式，把老年人集中接到接种现场进行接种，设立老年人专用通道、专用接种台，减少排队等候的时间，提高老年人群的接种积极性和接种效率。

截至6月26日23时，广西已完成国家下达的6月30日前第二剂次接种任务量的95.48%。“我们将进一步落实‘全区一盘棋’，压实‘四方’责任，做到全覆盖、无遗漏，确保高质量完成接种工作。”庞军说。（记者 周仕兴）