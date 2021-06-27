20多年守护牧民健康（我是共产党员）

在青海大学附属医院肝胆胰外科会议室内，樊海宁（前）正在与同事们一起会商病情。

本报记者 贾丰丰摄

曼巴，在藏语里是医生的意思。

翻看“曼巴”樊海宁的微信朋友圈，“治疗包虫病”是出现最多的内容。包虫病是一种寄生虫病，严重危害人体健康。为了防治包虫病，共产党员樊海宁倾注了无数心血。

作为青海大学附属医院副院长，樊海宁还是医院肝胆胰、包虫病外科的负责人，包虫病是他最主要的攻克对象。从27岁选择从事包虫病防治工作开始，20多年的时间里，樊海宁跑遍了青海的山山水水，做了上千台手术。在牧民眼里，他是专家，更是可以信赖的健康守护人。

全面筛查

车如舟，行驶在茫茫草原上。

从玛沁到达日，从班玛到甘德，2019年刚入夏，樊海宁和同事们一路奔忙在平均海拔3000多米的青南地区，对当地的包虫病患者进行筛查。“只有准确掌握患者的真实数据，我们的诊治才能做到心中有数。”全面筛查，是攻克包虫病难题的第一步。

“上了车连睁眼都觉得费劲，可下了车又精神饱满地做起检查。”路程远，高原反应强烈，地理环境给樊海宁的工作带来了不小的挑战。

有知识、有技术，还不够，更要懂患者、能应用。如何扩大筛查面？在多次和牧民交谈、了解当地人生活习惯的过程中，樊海宁发现，可以依托学校，先给孩子们筛查，然后再动员他们告诉自己的家长和亲邻。

就这样，学校成了流动医院，教室成了临时诊室，凑齐桌子，摆上机器，挂起帘子，采血、验尿、做B超，一样不落。省去路上的奔波，简化了就诊流程，主动来筛查的牧民越来越多。

“饿了吃泡面，困了就趴在课桌上休息，晚上都住在教室里。”经过3个月的辛苦工作，在青海省卫健委的帮助下，樊海宁和同事们终于实现了全省牧区包虫病筛查的全覆盖，并建成了包虫病患者数据库，筛查数据让政策制定和诊疗救治有据可依。

倾心治疗

夜已深，青海大学附属医院的主楼依然灯火通明。四楼手术室外的长廊上，才让当智来回踱着步子，等待手术结果。

他的妻子正在做包虫病手术。

“手术一切顺利！”伴随着手术室“吱扭”的开门声，这句话让才让当智放了心。去年11月发生的这一幕，樊海宁和同事几个月来常常遇到。

2020年，青海对全省现有需要手术救治的包虫病患者集中开展治疗，实现应治尽治。研判病情、分析病灶、巡视病房、答疑解惑……樊海宁每天都被安排得满满当当。

虽然诊疗任务重，但樊海宁总是喜欢和患者多聊两句。由于牧民们大多说的是藏语，每次沟通，只能借助翻译人员，沟通难度大，樊海宁也从不偷懒：“有时候，我们多问一句，对患者来说，可能就少一分疼痛，多一分温暖和希望。”

功夫不负有心人。到去年底，樊海宁和同事们基本完成全省包虫病患者手术任务。“我们也收获了很多，包虫病诊疗水平提升，团队也得到了锻炼。”樊海宁说。

做好预防

“樊医生，可以留个电话吗？”很多患者出院前除了跟樊海宁道别外，还要留下他的电话号码。

“有了电话号码，我们就能随时联系到樊医生，心里也就踏实了。”才让当智说。如今，他的妻子已从手术中恢复，能做一些家务了，“不只是妻子，我们全家现如今都过得更舒坦了。”

对于樊海宁来说，成功救助患者让他欣慰，但多次的治疗也促使他不断思考：“如何让大家彻底远离包虫病的困扰？”

“其实，包虫病完全可防可治，关键是从观念上正确认识它，做到早预防早发现早治疗。”为此，樊海宁也常常主动记下患者的电话号码，“一来方便做术后回访，二来是想通过他们，把包虫病防治的知识、政策，宣传给更多的人。”樊海宁扶一扶眼镜框，清瘦的脸上充满坚毅，“做好预防是一场不能输掉的持久战。”

开展包虫病防治宣教、免费筛查、制作包虫病宣教片……樊海宁现在比以前更忙了，也更有信心：“随着牧区人居工程、饮水工程等基础设施的持续改善，包虫病在牧区的发病率已经大大降低，牧民们的预防意识也在不断提高。”

“尽全力救治每一位患者、温暖每一位患者，把包虫病预防知识传播到每一顶帐篷，为了守护好牧民的健康，我会一直干下去。”樊海宁干劲十足。

《 人民日报 》（ 2021年06月27日 04 版）