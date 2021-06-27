江苏台胞：及时接种到疫苗暖心又贴心

日前，在江苏昆山花桥国际博览中心集中接种点，台胞何瑞华凭着台湾居民居住证和预约码，顺利完成了疫苗的接种。何瑞华告诉记者：“疫苗接种完全是免费的。台湾同胞在大陆可以享受同等的疫苗接种待遇，不仅便捷而且很安全。”

昆山花桥国际博览中心是昆山最大的新冠疫苗集中接种点。自3月底以来，昆山开辟快速通道，推出多项暖心举措，方便当地百姓以及企业员工和台胞接种疫苗。据了解，昆山接种点专门为接种人数超过50人的企业提供大巴接送服务，并开辟企业接种绿色通道，让企业员工在最短时间内完成接种。

江苏是大陆的台资高地，苏台经贸合作、文化交往多，很多台胞长期在江苏工作生活。新冠疫苗接种工作启动以来，江苏省各级台办全力做好台胞新冠疫苗接种组织保障，形成“有温度”的疫苗接种服务工作机制。3月下旬，常州市金坛区率先实现辖区内台胞“应接尽接”。

针对台胞台企较为分散的情况，江苏省苏州、无锡、常州、扬州、泰州、宿迁等地推出多项特色举措，通过集体登记、集中接种、送苗入企、车辆接送等方式，有效提高了台胞疫苗接种的效率。

在1天之内，昆山开发区就在台资企业的空置区域设立了新冠疫苗临时接种点，送“苗”进企业，提供集中接种服务。除了设立1个疫苗集中接种点之外，昆山开发区还在仁宝、世硕、纬创、立臻4个台资企业设立了临时接种点，为广大台企员工接种疫苗提供便利。

无锡市台办通过对接台协会、走访台企、电话微信等“线上+线下”多种形式，调研了解辖区台胞们的接种意愿、接种情况和有关诉求，为有接种需求的台胞做好信息登记工作，并及时与区卫健委、社区卫生服务中心沟通、对接。据统计，6月初在惠山区的台商台胞90%已完成了第一剂次的疫苗接种，40%完成了第二剂次的疫苗接种。

“我们台商协会的会员，有很迫切的接种疫苗需求。这次及时打到疫苗，让我们感到很暖心、贴心。”无锡市惠山区台湾同胞投资企业协会副会长陈进吉表示。

在苏台胞纷纷表示，大陆疫情防控科学有效，始终坚持“人民至上、生命至上”，让人十分有安全感。在他们看来，防疫必须理性、科学，现在台湾很多民众急切想接种大陆疫苗，不管哪里生产的疫苗，只要有效，就可以用。