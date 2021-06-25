打造“六大区域医学中心”惠民便民

近年来，山东省邹城市通过紧密型县域医共体建设，实现了“六建三减两不出四满意”：六建即建立六个区域医学中心，三减即政府减少重复投入、患者减少奔波、患者减少花费，两不出即小病不出乡、大病不出县；四满意即老百姓满意、乡镇卫生院满意、牵头医院满意、政府满意。打造“智（信息）惠（实惠）型”医共体，构建疾病全程化管理模式，提高基层医疗机构诊疗效率，助力政府实现“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”，最终造福广大人民群众。

据了解，2020年初，邹城市人民医院紧密型县域医共体启动大会暨理事会会第一次会议举行，制定并通过了理事会章程、医共体建设实施方案、医院间合作协议，明确了各成员单位权利义务、管理措施和合作机制，着力推进“十统一”，为医共体的良好有序运行，提供了组织保障，建立了高效的沟通运作机制。

据该医院相关人士介绍，于2019年10月成立的邹城市区域医学中心，包含了远程医学中心、医学影像中心、医学检验中心、临床病理中心、心电诊断中心、消毒供应中心。“六大中心”的建设有利于进一步完善邹城市医疗卫生基础设施、提升医疗卫生服务水平、改善人民群众就医条件，实现优质医疗资源利用的最大化，形成“医疗资源共享、信息有序互通”的医疗体系。

远程医学中心与树兰医疗集团、省市各级三甲医院建立远程医疗合作关系，下联市内20家乡镇卫生院，通过“远程会诊”可向患者提供免费而且更加方便快捷的远程医疗服务，共享医疗资源，让老百姓在家门口就能享受的上级医院和国家级高级专家的诊治。同时，该院按照上级要求不仅建设了医学远程会诊中心，又为各临床科室配备了远程会诊设备，并将全部医生信息维护到了分级诊疗云平台，每位医生都可以通过平台上转、下转患者，形成优势互补、集中诊疗、有序就医的良好格局，进一步提高区域内就诊率。

医学检验中心按照三级甲等医院标准设计，建有生化检测、免疫检测、微生物检测等多个平台，推动了县乡医学检验一体化，使乡镇卫生院享有了三甲医院同等水平的检验专业人员和先进的仪器设备。该医院还为所有送检的乡镇卫生院配套了统一的信息系统、物流接送，启动双向传输，实现乡镇医院及时查询及打印报告单，报告时间快速。因此，一些常见病、多发病和慢性病得以逐步建立分级诊疗制度，形成科学合理的就医秩序，切实促进基本医疗卫生服务的公平可及。

医学影像诊断中心下设放射科、CT/MRI两个单元，装备有先进设备，具有丰富的成像功能和强大的后处理系统。在完善远程会诊网络建设的同时，实现了医疗资源共享，患者在各卫生院做CT检查，可以免费得到该院影像专家实时阅片会诊及影像报告签发、审核。“影像专家门诊”解决百姓看片难，让病人放心踏实地留在基层医院。

心电诊断中心与省级医院建立远程会诊，同时与邹城市各乡镇卫生院互联互通。老百姓在当地卫生院心电图室检查完毕，即刻通过网络传输到邹城市心电诊断中心，由邹城市人民医院高年资诊断医师免费做出诊断，普通患者10分钟内即可出具诊断报告，确保诊断及时准确，对急危重症患者开通绿色急救通道，提高了救治成功率，为广大群众提供便捷优质的医疗服务。

此外，该院还设立了上下转诊接诊电话,针对乡镇卫生院需转入的患者，将第一时间派专职医护人员及救护车，到医共体成员医院免费接诊患者，并畅通院内上下转诊绿色通道。

该医院相关领导表示，紧密型县域医共体工作是新举措，该院将努力创造更多“可推广、好推广；可复制、好复制”的经验，确保高质量完成紧密型县域医共体建设任务。