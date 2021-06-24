第五批国家组织药品集采公布拟中选结果：拟中选药品平均降价56%

人民网北京6月24日电 （记者乔业琼）第五批国家组织药品集中带量采购于6月23日在上海产生拟中选结果。61种拟采购药品采购成功，拟中选药品平均降价56%。按集采前价格计算，涉及公立医疗机构采购金额550亿元，创下历次集采新高。

本次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌等重大疾病用药，相关患者治疗费用将明显降低。从采购药品剂型看，注射剂的数量占本次集采品种总数的一半，涉及金额约占70%，成为主力剂型。

此次集中采购共有201家企业的355个产品参与投标，148家企业的251个产品获得拟中选资格。其中，10家外资企业的11个产品中选，138家国内企业的240个产品中选。

国家医保局医药价格和招标采购司负责人介绍，本次集采在坚持“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”工作机制的基础上，进一步微调完善规则：一是更加注重中选产品供应保障，进一步明确企业保障供应的责任，并引入确定备选企业的条款。二是将企业的价格和招采信用评价情况纳入集采中选条款，对诚信经营、履约记录良好的企业予以支持，对失信违规、履约记录差的企业予以约束。在质量方面，继续坚持以通过一致性评价作为仿制药参加集采的门槛。集采制度在质量、价格、供应、信用等方面的规定逐渐完善和平衡。

据悉，国家医保局成立以来，已开展5批药品集中带量采购，覆盖218个品种，涉及市场容量达2200亿元。下一步，国家组织药品集中采购范围将持续扩大，以临床用药需求为导向，确保药品质量及供应，提高群众受益面和获得感。